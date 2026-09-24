🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salzgitter: Eigene Aktienquote halbiert – Jefferies bleibt optimistisch

    Salzgitter: Eigene Aktienquote halbiert – Jefferies bleibt optimistisch
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    **Salzgitter: Eigene Aktienquote sinkt deutlich – Jefferies bleibt optimistisch**

    Die Salzgitter AG hat eine Veränderung bei ihren eigenen Aktien gemeldet. Wie aus einer am 21. September 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hält der Stahlkonzern nun 2.957.205 eigene Aktien. Das entspricht einem Anteil von 4,9207 Prozent der insgesamt 60.097.000 Stimmrechte.

    Damit ist der Bestand gegenüber der vorherigen Veröffentlichung deutlich zurückgegangen. Damals hatte Salzgitter einen Anteil eigener Aktien von 9,9996 Prozent ausgewiesen. Die aktuelle Meldung steht unter den gesetzlichen Veröffentlichungspflichten für den Erwerb oder die Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes. Aus der Mitteilung gehen jedoch keine weiteren Angaben zu den konkreten Transaktionen, etwa zum Zeitraum, zu den Kursen oder zu den Gründen für die Veränderung hervor. Die ausgewiesenen Aktien werden direkt gehalten; ein indirekter Bestand über Tochtergesellschaften oder Dritte ist nicht angegeben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Long
    48,48€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 12,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,06€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 12,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Unterdessen beurteilt das Analysehaus Jefferies die Perspektiven für die Salzgitter-Aktie weiterhin positiv. Analyst Cole Hathorn bestätigte die Einstufung „Buy“ und beließ das Kursziel bei 66 Euro. Grundlage für die Einschätzung ist vor allem die erwartete Entwicklung der Stahlpreise in Europa.

    Nach Einschätzung von Jefferies ist der Lagerabbau bei den Kunden der Stahlindustrie weitgehend abgeschlossen. Zwar dürften sich die Stahlpreise in der Europäischen Union zunächst im September und Oktober konsolidieren. Im weiteren Verlauf bis zum kommenden Jahr rechnet das Analysehaus jedoch wieder mit steigenden Preisen. Diese Entwicklung könnte auch bei einer weiterhin verhaltenen Nachfrage zu einer Ausweitung der Margen führen.

    Darüber hinaus sieht Jefferies Potenzial für eine Anhebung der Analystenschätzungen zum operativen Ergebnis von Salzgitter für das Jahr 2027. Als weiteren unterstützenden Faktor nennt das Institut die aus seiner Sicht überschaubaren Energiekosten. Salzgitter setze in der Produktion weiterhin überwiegend Kohle ein, was die Kostenentwicklung im Vergleich zu stärker gas- oder stromabhängigen Produktionsprozessen begünstigen könne.

    Die beiden Nachrichten zeichnen damit ein gemischtes, insgesamt aber konstruktives Bild: Die deutliche Veränderung beim Bestand eigener Aktien ist zunächst vor allem eine kapitalmarkt- und meldepflichtige Transaktion. Für die operative Bewertung des Unternehmens rückt dagegen die erwartete Erholung des europäischen Stahlpreisumfelds in den Mittelpunkt. Entscheidend wird sein, ob sich die prognostizierte Preiserholung tatsächlich durchsetzt und in höhere Margen sowie bessere Ergebnisse übersetzt.



    Salzgitter

    -1,93 %
    -6,24 %
    -1,71 %
    0,00 %
    +115,30 %
    +109,89 %
    +80,61 %
    +79,85 %
    +8.350,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
    Salzgitter direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 51,40EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Salzgitter: Eigene Aktienquote halbiert – Jefferies bleibt optimistisch **Salzgitter: Eigene Aktienquote sinkt deutlich – Jefferies bleibt optimistisch** Die Salzgitter AG hat eine Veränderung bei ihren eigenen Aktien gemeldet. Wie aus einer am 21. September 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     