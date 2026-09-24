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    Ottobock veröffentlicht Finanzkalender 2027: Das sind die Termine

    Ottobock veröffentlicht Finanzkalender 2027: Das sind die Termine
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    **Ottobock kündigt Veröffentlichungstermine für Finanzberichte 2027 an**

    Die Ottobock SE & Co. KGaA hat am 22. September 2026 ihre Finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr 2027 vorab angekündigt. Die Mitteilungen wurden über den EQS-News-Service veröffentlicht und enthalten die geplanten Termine für Jahres-, Halbjahres- sowie Quartals- und Zwischenberichte. Mit der frühzeitigen Bekanntgabe schafft das Unternehmen Transparenz für Investoren, Analysten und weitere Kapitalmarktteilnehmer.

    Den Auftakt bildet am 11. März 2027 die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts. Parallel soll an diesem Tag auch der Konzern-Jahresfinanzbericht erscheinen. Beide Dokumente werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache bereitgestellt. Die Berichte stehen auf der Investor-Relations-Website von Ottobock zur Verfügung. Für deutschsprachige Nutzer lautet die Adresse „investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte“, die englische Version ist unter „investors.ottobock.com/en/results-reports“ abrufbar.

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    Am 5. Mai 2027 will Ottobock eine Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres veröffentlichen. Auch diese Unterlage wird in deutscher und englischer Sprache verfügbar sein. Für die zweite Jahreshälfte ist eine weitere Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung vorgesehen. Deren Veröffentlichung hat das Unternehmen für den 4. November 2027 angekündigt.

    Ergänzt wird der Finanzkalender durch den Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal 2027. Dieser Bericht soll am 12. August 2027 veröffentlicht werden. Auch dabei plant Ottobock eine Bereitstellung in beiden Sprachen über die genannten Investor-Relations-Portale.

    Die Vorabbekanntmachung erfolgt nach Angaben von EQS im Zusammenhang mit den gesetzlichen Veröffentlichungspflichten gemäß den Paragrafen 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die Mitteilungen unterscheiden zwischen den formalen Finanzberichten und den unterjährigen Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilungen. Inhaltliche Aussagen zur Geschäftsentwicklung, zu Umsatz, Ergebnis, Auftragseingang oder zum Ausblick enthält die Bekanntmachung nicht.

    Ottobock hat seinen Sitz in Duderstadt und ist auf Produkte und Lösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität spezialisiert. Das Unternehmen tritt als Ottobock SE & Co. KGaA auf. In den EQS-Mitteilungen wird zudem der Legal Entity Identifier 529900LR96WLQ75KCE70 ausgewiesen. Verantwortlich für den Inhalt der veröffentlichten Mitteilungen ist der Emittent.

    Die nun veröffentlichten Termine bieten dem Kapitalmarkt eine Orientierung für die erwarteten Informationszeitpunkte im Jahr 2027. Änderungen der Planung sind grundsätzlich möglich, sofern das Unternehmen diese zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gibt. Die Ankündigungen selbst stellen keine Finanzzahlen oder Prognosen dar.



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    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 55,45EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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