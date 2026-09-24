Shelly Group: Gründer unterstützen Übernahme durch Schneider Electric
Schneider Electric greift nach Shelly: Ein milliardenschweres Angebot, hohe Prämien und große Pläne für Wachstum, Standorterhalt und weltweite Expansion.
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- Schneider Electric plant ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Shelly-Aktien zu **70,00 Euro je Aktie in bar**. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung von rund **1,2 Milliarden Euro**.
- Der Angebotspreis beinhaltet eine Prämie von **27 %** gegenüber dem unbeeinflussten Referenzkurs und **22 %** gegenüber dem aktuellen Referenzkurs.
- Shelly Group, der Verwaltungsrat und die beiden Gründer unterstützen die geplante Transaktion. Die Gründer kontrollieren zusammen rund **57 %** des Grundkapitals.
- Das Angebot steht unter behördlichen Genehmigungen und einer Mindestannahmeschwelle von **95 %**. Der Vollzug wird im **ersten Quartal 2027** erwartet; anschließend könnte ein Delisting erfolgen.
- Schneider Electric will Shellys Hauptsitz, Organisation und Belegschaft in Bulgarien einschließlich Forschung, Entwicklung, Vertrieb und Management für mindestens **drei Jahre** erhalten.
- Die Transaktion soll Shellys internationale Expansion beschleunigen, indem die Technologieplattform und Kundennähe von Shelly mit der globalen Reichweite, den Ressourcen und der Energiemanagement-Expertise von Schneider Electric verbunden werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,37 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.336,02PKT (-0,55 %).
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