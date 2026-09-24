Doppelter Paukenschlag bei Eurobattery Minerals: Chef und Mentor weg

Zu den Gründen für den Rücktritt machte Eurobattery Minerals keine Angaben. Auch über eine Nachfolge oder eine mögliche Neuordnung des Verwaltungsrats liegen zunächst keine Informationen vor. Das Unternehmen kündigte lediglich an, den Markt weiterhin entsprechend den geltenden Börsenvorschriften zu informieren. Die Mitteilung wurde nach Angaben von Eurobattery Minerals um 13:20 Uhr MESZ zur Veröffentlichung eingereicht. Die Veröffentlichung erfolgte unter Verweis auf die Informationspflichten nach Artikel 7 der EU-Marktmissbrauchsverordnung.

Beim schwedischen Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals kommt es zu personellen und organisatorischen Veränderungen. Jan-Olof Arnbom hat am 21. September 2026 mit sofortiger Wirkung seine Ämter als Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats niedergelegt. Das teilte das an den Börsen Nordic Growth Market und Stuttgart notierte Unternehmen in einer über EQS verbreiteten Mitteilung mit.

Nur rund 30 Minuten später folgte eine weitere Nachricht mit potenziell erheblicher Bedeutung für die Börsenorganisation des Unternehmens: Die Mangold Fondkommission AB hat ihre Mentor-Vereinbarung mit Eurobattery Minerals ebenfalls mit sofortiger Wirkung gekündigt. Gründe für die Beendigung des Vertrags wurden auch in diesem Fall nicht genannt.

Ein sogenannter Mentor unterstützt typischerweise kleinere börsennotierte Unternehmen bei der Erfüllung von Markt- und Informationspflichten sowie im laufenden Kontakt mit dem Handelsplatz. Die Kündigung kann daher praktische Auswirkungen auf die weitere Börsenbetreuung und die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt haben. Eurobattery Minerals erklärte, man werde den Markt weiterhin im Einklang mit den geltenden Regeln informieren. Ob und wann ein neuer Mentor bestellt wird, blieb offen.

Die Entwicklungen treffen ein Unternehmen, das sich auf die Erschließung europäischer Bergbauprojekte für kritische Rohstoffe konzentriert. Eurobattery Minerals will nach eigener Darstellung dazu beitragen, Europas Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu verringern, die Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen. Die Aktien werden unter dem Kürzel BAT am Nordic Growth Market sowie unter EBM an der Börse Stuttgart gehandelt.

Zusätzliche Dynamik erhält die Situation durch einen Aufruf an die Aktionäre. Eine nicht näher benannte Initiative sucht den Kontakt zu weiteren BAT-Anteilseignern, um Unterstützung für eine mögliche außerordentliche Hauptversammlung, eine Sonderprüfung und Veränderungen im Verwaltungsrat auszuloten. Für die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung seien Aktionäre mit zusammen mindestens zehn Prozent der Aktien erforderlich. Nach Angaben der Initiatoren geht es zunächst um eine unverbindliche Erfassung von Beteiligungen und grundsätzlicher Unterstützungsbereitschaft. Eurobattery Minerals selbst äußerte sich dazu in den vorliegenden Mitteilungen nicht.

Die Eurobattery Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,75 % und einem Kurs von 0,016EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.

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