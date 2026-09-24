UBS stockt bei RENK auf: Beteiligung wieder über fünf Prozent

Zum 17. September 2026 belief sich der Gesamtanteil der UBS an RENK auf 4,86 Prozent. Davon entfielen 0,70 Prozentpunkte beziehungsweise 704.176 Stimmrechte auf Aktien, die der UBS zugerechnet werden. Weitere 4,16 Prozent entfielen auf Finanzinstrumente. In der vorherigen Meldung hatte der Gesamtanteil noch bei 5,08 Prozent gelegen. Damit unterschritt die UBS zwischenzeitlich die Schwelle von fünf Prozent.

Die UBS Group AG hat ihre Beteiligung an der RENK Group AG innerhalb kurzer Zeit erneut verändert und dabei die gesetzlich relevante Schwelle von fünf Prozent überschritten. Aus den am 21. und 23. September 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen geht hervor, dass der Schweizer Finanzkonzern seine gemeldeten Stimmrechtsanteile am Augsburger Hersteller von Antriebssystemen und Fahrzeuggetrieben zunächst reduziert und anschließend wieder erhöht hat.

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Bereits einen Tag später wurde eine erneute Überschreitung gemeldet. Zum 18. September 2026 stieg der Gesamtanteil auf 5,13 Prozent. Der Anteil der zugerechneten Stimmrechte erhöhte sich auf 1,08 Prozent beziehungsweise 1.078.870 Aktien. Gleichzeitig sank der Anteil der Finanzinstrumente leicht auf 4,05 Prozent. Die UBS bleibt damit insgesamt knapp oberhalb der Fünf-Prozent-Marke.

Die gemeldeten Positionen bestehen überwiegend aus Instrumenten, die einen späteren Erwerb oder eine Nutzung von RENK-Aktien ermöglichen. Dazu zählen unter anderem Rechte zum Rückruf verliehener Aktien, Nutzungsrechte an Aktien sowie eine Long-Call-Option mit Fälligkeit am 18. Juni 2027. In der jüngsten Mitteilung summieren sich diese Instrumente nach Paragraf 38 Absatz 1 Nummer 1 WpHG auf 3,77 Millionen Stimmrechte beziehungsweise 3,77 Prozent.

Daneben weist die UBS Instrumente mit möglichem Barausgleich oder physischer Lieferung aus. Dazu gehören Short-Put-Optionen mit Fälligkeiten im Dezember 2026 beziehungsweise Dezember 2028 sowie Rechte im Zusammenhang mit Reverse Convertibles. Diese Positionen entsprechen zusammen 278.927 Stimmrechten oder 0,28 Prozent.

Die Aktien werden nicht direkt von der UBS Group AG gehalten, sondern über die Konzerngesellschaften beziehungsweise Asset-Management-Einheiten zugerechnet. In der aufgeführten Beteiligungskette erscheinen unter anderem UBS AG, UBS Asset Management AG, UBS Asset Management (Europe) S.A., UBS Asset Management (UK) sowie UBS Switzerland AG und UBS Securities LLC. Angaben zu einem abweichenden Aktionär mit mindestens drei Prozent Stimmrechten enthält die Meldung nicht.

Die Stimmrechtsmitteilungen stellen keine Aussage über die strategische Absicht der UBS dar. Sie dokumentieren lediglich meldepflichtige Veränderungen der Aktien- und Instrumentenpositionen.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 41,90EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.