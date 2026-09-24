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    CANCOM kauft weiter eigene Aktien – BlackRock meldet neue Struktur

    CANCOM kauft weiter eigene Aktien – BlackRock meldet neue Struktur
    Foto: CANCOM SE

    **CANCOM setzt Aktienrückkauf fort – BlackRock meldet veränderte Beteiligungsstruktur**

    Die CANCOM SE hat den Aktienrückkauf in der vergangenen Woche fortgesetzt. Wie das Münchner IT-Unternehmen am 21. September 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 14. und 18. September insgesamt 99.037 eigene Aktien über den elektronischen Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs lag an den einzelnen Handelstagen zwischen 22,4293 und 22,8196 Euro.

    Die höchsten Tageskäufe entfielen auf den 18. September mit 20.627 Aktien. Am 17. September erwarb CANCOM 20.250 eigene Titel, am 16. September 20.225 Stück. Zuvor waren am 14. September 18.703 und am 15. September 19.232 Aktien gekauft worden. Auf Basis der jeweiligen Tageskurse entspricht das für die zweite Woche des Rückkaufprogramms einem Transaktionsvolumen von rund 2,24 Millionen Euro.

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    Seit dem Start der Maßnahme am 7. September summieren sich die Rückkäufe damit auf 205.982 Aktien. Das Programm war am 1. September per Ad-hoc-Mitteilung angekündigt und am Folgetag offiziell bekannt gemacht worden. Die Transaktionen werden von einem beauftragten Kreditinstitut ausschließlich über Xetra durchgeführt. Weitere Einzelheiten veröffentlicht CANCOM auf seiner Investor-Relations-Webseite.

    Der Rückkauf ist im Kontext der europäischen Marktmissbrauchsverordnung meldepflichtig. Die laufenden Zwischenmeldungen schaffen Transparenz über Umfang, Zeitpunkt und Ausführungskurse der erworbenen Aktien. Aussagen über eine mögliche spätere Verwendung der Titel – etwa zur Einziehung, für Mitarbeiterprogramme oder für andere gesellschaftsrechtliche Zwecke – enthält die aktuelle Mitteilung nicht.

    Zusätzliche Bewegung zeigt die am 23. September veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung von BlackRock. Der US-Vermögensverwalter meldete eine Schwellenberührung zum 18. September. Der Anteil der ihm zugerechneten Stimmrechte an CANCOM sank demnach von zuvor 3,02 auf 2,66 Prozent. Dies entspricht 763.595 Stimmrechten bei einer Gesamtzahl von 28.739.703 Stimmrechten.

    Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der gehaltenen beziehungsweise zugerechneten Finanzinstrumente von 0,60 auf 0,97 Prozent. Genannt werden unter anderem verliehene Aktien mit Rückrufrecht im Umfang von 44.994 Stimmrechten sowie Contracts for Difference über 234.075 Stimmrechte. Insgesamt ergibt sich damit ein Anteil von 3,63 Prozent nach zuvor 3,62 Prozent.

    Die Meldung deutet somit weniger auf eine wesentliche Veränderung der wirtschaftlichen Gesamtposition als auf eine Verschiebung zwischen direkt beziehungsweise zugerechneten Stimmrechten und Finanzinstrumenten hin. Eine weitergehende Bewertung der Beteiligungsabsichten ist aus den Pflichtangaben nicht abzuleiten.



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    CANCOM SE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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