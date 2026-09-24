GEA kauft weiter eigene Aktien: 125.928 Papiere in einer Woche

Der Rückkauf verteilte sich auf fünf Handelstage. Am 14. September erwarb GEA 34.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 63,5173 Euro. Einen Tag später folgten 31.928 Papiere zu durchschnittlich 63,6572 Euro. Am 16. September wurden 21.000 Aktien zu 64,6920 Euro gekauft. Die beiden letzten Transaktionstage umfassten 18.000 Aktien zu 65,2863 Euro beziehungsweise 21.000 Aktien zu 64,7663 Euro. Über die gesamte Berichtswoche hinweg lag der rechnerische Durchschnittskurs damit bei rund 64,21 Euro je Aktie.

Die GEA Group setzt ihr im August gestartetes Aktienrückkaufprogramm fort. Wie der Düsseldorfer Anlagenbauer am 21. September 2026 mitteilte, wurden in der Woche vom 14. bis einschließlich 18. September insgesamt 125.928 eigene Aktien erworben. Die Transaktionen erfolgten im Rahmen der ersten Tranche des Programms über den Handelsplatz Xetra und wurden von einem unabhängigen, von GEA beauftragten Kreditinstitut durchgeführt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Veröffentlichung ist der sechste Zwischenbericht zur ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027. Der Start dieser Tranche war am 10. August 2026 gemäß den europäischen Regelungen zur Marktmissbrauchsverordnung sowie der dazugehörigen Delegierten Verordnung angekündigt worden. Die gesetzlichen Angaben sollen Transparenz über Umfang, Zeitpunkt und Preis der einzelnen Rückkäufe gewährleisten.

Mit Aktienrückkäufen kann GEA überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückführen. Zugleich verringert sich die Zahl der ausstehenden Aktien, was – abhängig von der operativen Entwicklung und dem Umfang des Programms – den Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen kann. Die Maßnahme ist daher sowohl ein Instrument der Kapitalallokation als auch ein Signal des Managements zur Einschätzung der eigenen Aktie. Aus der vorliegenden Mitteilung gehen allerdings weder das Gesamtvolumen des Programms noch die bislang insgesamt zurückgekaufte Aktienzahl hervor.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Geschäften stellt GEA auf seiner Investor-Relations-Website bereit. Der nächste wichtige Unternehmenstermin steht bereits fest: Am 9. November 2026 will der Konzern seine Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr 2026 veröffentlichen. Der Bericht soll zeitgleich in deutscher und englischer Sprache auf den jeweiligen GEA-Webseiten verfügbar sein. Damit erhalten Anleger neben den laufenden Rückkaufdaten auch einen aktualisierten Einblick in die Geschäftsentwicklung und die finanzielle Lage des Unternehmens.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 66,25EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar