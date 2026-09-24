Baader Bank stärkt Digitalgeschäft mit RoboMarkets und OSKAR

Die Zusammenarbeit mit RoboMarkets beginnt zum 1. Oktober 2026. RoboMarkets Deutschland hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und wird nach Angaben der Baader Bank von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Das Unternehmen ermöglicht Privatanlegern den Handel mit Aktien und ETFs an europäischen und US-amerikanischen Börsen. Für die Abwicklung nutzt RoboMarkets unter anderem gettex, die elektronische Handelsplattform der Börse München.

Die Baader Bank stärkt ihr Kooperationsgeschäft mit digitalen Finanzplattformen. Innerhalb von zwei Tagen meldete das Münchner Institut sowohl den Start einer Zusammenarbeit mit RoboMarkets Deutschland als auch die Vertiefung der langjährigen Partnerschaft mit der digitalen Vermögensverwaltungsplattform OSKAR. Beide Kooperationen zielen darauf, das Depot-, Handels- und Vorsorgegeschäft über externe B2B2C-Partner auszubauen.

Künftig soll das Angebot zudem um sogenanntes Follower-Trading erweitert werden. Dabei können Kunden die Transaktionen ausgewählter Signalgeber automatisiert im eigenen Depot nachbilden. RoboMarkets wirbt mit einer digitalen Handelsplattform, Instrumenten für die technische Analyse sowie dem Verzicht auf Depotgebühren und niedrigen Handelskosten. Die Baader Bank stellt im Rahmen der Kooperation ihre Infrastruktur für Konto- und Depotführung sowie den Wertpapierhandel bereit.

Parallel dazu intensiviert das Institut seine seit nahezu zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit mit OSKAR. Die Partnerschaft umfasst bereits die Konto- und Depotführung und soll künftig auch die Handelsinfrastruktur für ein neues Altersvorsorgedepot einschließen. Dieses soll ab 2027 verfügbar sein und staatlich geförderte private Altersvorsorge ermöglichen.

OSKAR richtet sich an Privatanleger, die bereits ab 25 Euro monatlich in ETFs investieren können. Neben Einmalanlagen und klassischen ETF-Sparplänen bietet die Plattform auch Sparpläne für Kinder sowie Lösungen für vermögenswirksame Leistungen an. Das geplante Altersvorsorgedepot soll ab dem 1. Januar 2027 mit einer staatlichen Förderung von bis zu 540 Euro jährlich ausgestattet werden. Hinzu kommen ein Kinder-Bonus sowie ein Bonus für Berufseinsteiger.

Für die Baader Bank sind beide Meldungen Teil einer Strategie, das Partnernetzwerk zu diversifizieren und das Wachstum im Wertpapier- und Bankgeschäft langfristig abzusichern. Das Institut arbeitet bereits mit zahlreichen Neobrokern, Vermögensverwaltern und weiteren Finanzplattformen zusammen. Über die Marke Baader Trading bündelt es seine Handelsdienstleistungen und stellt Partnern skalierbare Prozesse und technische Infrastruktur zur Verfügung.

Die Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist unter anderem in den Bereichen Market Making, Brokerage, Capital Markets, Fund Services und Research aktiv. Mit RoboMarkets gewinnt sie einen weiteren Zugang zum digitalen Trading, während OSKAR die Position im wachsenden Markt für ETF-basierte Geldanlage und staatlich geförderte Altersvorsorge stärkt.

Die Baader Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 6,73EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.