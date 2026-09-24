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    elumeo: Axxion knackt 5%-Marke – Kirn fällt unter 30 Prozent

    **elumeo: Axxion überschreitet Fünf-Prozent-Schwelle – Beteiligung von Boris Kirn sinkt**

    Beim Berliner Schmuck- und E-Commerce-Unternehmen elumeo SE haben sich die Beteiligungsverhältnisse im September deutlich verändert. Wie aus zwei am 23. September 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz hervorgeht, hat die luxemburgische Fondsgesellschaft Axxion S.A. ihren Anteil an elumeo auf 5,16 Prozent ausgebaut. Zugleich reduzierte sich der von Boris Kirn gemeldete Gesamtstimmrechtsanteil von zuvor 33,02 auf nun 29,64 Prozent.

    Axxion meldete die Schwellenberührung zum 18. September 2026. Das Unternehmen hält den Angaben zufolge 350.000 elumeo-Aktien direkt. Instrumente mit potenziellen Stimmrechten bestehen nicht. In der vorherigen Mitteilung war Axxion mit 4,22 Prozent beteiligt gewesen. Der aktuelle Anteil entspricht damit dem erstmaligen Überschreiten der gesetzlich relevanten Fünf-Prozent-Schwelle. Axxion mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg, erklärt, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu kontrollieren, denen elumeo-Stimmrechte zugerechnet werden.

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    Parallel dazu sank die Beteiligung des Unternehmers Boris Kirn unter die 30-Prozent-Marke. Kirn hält direkt 187.176 Aktien, was 2,76 Prozent der Stimmrechte entspricht. Weitere 1.819.298 Stimmrechte beziehungsweise 26,87 Prozent werden ihm zugerechnet. Als abweichende Aktionäre nennt die Mitteilung Wolfgang Boyé und die Blackflint Ltd. Insgesamt kommt Kirn damit auf 2.006.474 Stimmrechte oder 29,64 Prozent. Auch bei ihm wurden keine Instrumente mit zusätzlichen Stimmrechten ausgewiesen.

    Die Veränderungen fallen mit einer Anpassung der Gesamtzahl der elumeo-Stimmrechte zusammen. Nach einer am 21. September veröffentlichten Gesamtstimmrechtsmitteilung erhöhte sich die Zahl der Stimmrechte zum 18. September auf 6.777.420. Als Grund wird eine sonstige Kapitalmaßnahme nach § 41 Abs. 1 WpHG genannt; Mehrstimmrechte bestehen nicht. Die höhere Aktien- beziehungsweise Stimmrechtszahl verändert die prozentualen Beteiligungen der Aktionäre und dürfte damit wesentlich zum Rückgang des gemeldeten Kirn-Anteils beigetragen haben.

    Auffällig ist eine formale Abweichung in der Axxion- und Kirn-Mitteilung: Dort wird als Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 6.770.420 angegeben – 7.000 weniger als in der separaten Gesamtstimmrechtsmeldung. Eine Erläuterung für diese Differenz enthalten die veröffentlichten Angaben nicht. Inhaltlich markieren die Meldungen dennoch eine Verschiebung in der Aktionärsstruktur: Axxion gewinnt an Einfluss, während Kirns Beteiligung erstmals knapp unter 30 Prozent liegt.



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    Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 2,21EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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