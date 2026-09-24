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    NFON-Aktie: Günter Müller baut Anteil auf 6,91 Prozent aus

    **NFON: Günter Müller baut Stimmrechtsanteil auf 6,91 Prozent aus**

    Bei der NFON AG kommt es zu einer Verschiebung der Stimmrechtsverhältnisse. Günter Müller hält nach einer am 22. September 2026 veröffentlichten Mitteilung inzwischen 6,91 Prozent der Stimmrechte an dem Münchner Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen. Dies entspricht 1.144.028 Aktien. Finanzinstrumente besitzt Müller den Angaben zufolge nicht.

    Als Datum der Schwellenberührung wird der 18. September 2026 genannt. Im Vergleich zur vorherigen Meldung ist der Anteil damit deutlich gestiegen. Zuvor waren Müller insgesamt 5,21 Prozent der Stimmrechte zugerechnet worden, entsprechend 863.031 Aktien. Davon hielt er 204.853 Aktien direkt, während 658.178 Stimmrechte der ASC Technologies AG zugerechnet wurden. Die damalige Schwellenberührung datiert laut Mitteilung auf den 22. November 2024.

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    Die aktuelle Meldung erläutert, dass sämtliche Stimmrechtsanteile der ASC Technologies AG zum Tag der Schwellenberührung auf Günter Müller übertragen worden seien. Die ASC Technologies AG halte seitdem keine Aktien der NFON AG mehr. Damit stammen die nun ausgewiesenen 1.144.028 Stimmrechte vollständig aus einem direkten Aktienbesitz von Müller. Eine Zurechnung über andere Unternehmen findet in der jüngsten Mitteilung nicht statt.

    Der Stimmrechtsanteil basiert auf insgesamt 16.561.124 Stimmrechten der NFON AG. Mit dem Überschreiten der Schwellen von fünf beziehungsweise sechs Prozent wird Müller zu einem der meldepflichtigen größeren Anteilseigner des Unternehmens. Die Veröffentlichung erfolgte gemäß § 40 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes und dient der europaweiten Verbreitung.

    Die Angaben stehen im Zusammenhang mit zwei zeitnah veröffentlichten EQS-Mitteilungen. In der ersten Meldung wurde noch die Beteiligungsstruktur mit der ASC Technologies AG als Anteilseignerin beziehungsweise zugerechnetem Stimmrechtsbestand ausgewiesen. Die zweite Mitteilung dokumentiert die anschließende Übertragung und die daraus resultierende direkte Beteiligung Müllers.

    Aus der Stimmrechtsanzeige ergeben sich keine Angaben zu strategischen Zielen, einem möglichen Übernahmevorhaben oder einer Veränderung der Geschäftspolitik der NFON AG. Ebenso werden keine Instrumente wie Optionen oder Wandelschuldverschreibungen ausgewiesen. Die Meldung beschränkt sich damit auf die formale Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse.

    NFON mit Sitz in München ist auf cloudbasierte Telefonie, Unified Communications und Kommunikationslösungen für Geschäftskunden spezialisiert. Die aktuelle Aktionärsveränderung betrifft zunächst ausschließlich die Eigentümerstruktur und enthält keine unmittelbare Aussage zur operativen Entwicklung oder zur Bewertung der Gesellschaft.



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    Die NFON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,31EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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