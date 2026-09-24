Doppelhoch oder Rallyefortsetzung?

Zuvor hatte sich im Mai und Juni eine sogenannte Diamantformation gebildet. Daraus ließ sich eine mögliche Korrektur bis in den Bereich von 26.182 Punkten ableiten. Dieses Niveau wurde allerdings nicht erreicht. Das spricht für eine vergleichsweise hohe Stärke des Nasdaq 100.

Betrachtet man die Entwicklung seit dem letzten Korrekturtief vom 29. Juli bei 27.176 Punkten, zeigt sich eine vollständige Erholungsbewegung bis auf 30.770 Punkte. Dabei kam es teilweise zu sehr starken Kurssprüngen.

Auch wenn diese Stärke auf Wochenbasis noch nicht vollständig zu erkennen ist, zeigen der Tagesverlauf sowie verschiedene technische Indikatoren und Oszillatoren ein insgesamt positives Bild. Deshalb bleiben weitere Anstiege grundsätzlich möglich.

Sollte der Nasdaq 100 nachhaltig über 30.770 Punkte steigen, könnte anschließend der Bereich um 32.970 Punkte in den Fokus rücken. Für Anleger auf der Käuferseite würde sich damit weiteres Aufwärtspotenzial ergeben.

Kurzfristig sollte allerdings eine Konsolidierung eingeplant werden. Gerade am vorherigen Hoch von Anfang Juni könnte der Index zunächst etwas zurücksetzen. Dabei wären 30.163 und darunter 29.902 Punkte mögliche Zwischenziele. Anschließend könnte der Nasdaq 100 erneut versuchen, seine zuletzt erreichten Rekordstände zu überwinden.

Deutlich negativer würde das technische Bild dagegen unterhalb von 28.875 Punkten werden. In diesem Fall müsste mit weiteren Rückgängen gerechnet werden, die den Index im Extremfall wieder in Richtung 26.182 Punkte führen könnten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 30.770 Punkte

Kursziel : 32.970 Punkte

Renditechance via DN5SQ5 : 185 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nasdaq 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5SQ5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,06 - 1,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29.250,489 Punkte Basiswert: Nasdaq 100-Index KO-Schwelle: 29.250,489 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.474,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 32.970 Punkte Hebel: 24,78 Kurschance: + 185 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN038R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,10 - 1,11 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31.702,408 Punkte Basiswert: Nasdaq 100-Index KO-Schwelle: 31.702,408 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.474,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,10 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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