Gesunde Konsolidierung

Anschließend kam der Kurs jedoch wieder etwas zurück. Aktuell bewegt sich die Aktie grob seitwärts zwischen 47,44 und 50,50 Euro. Eine solche Phase kann dazu dienen, dass sich der Markt nach dem kräftigen Anstieg stabilisiert und neue Kräfte für einen weiteren Aufwärtsversuch sammelt.

Nachdem Bayer durch Milliardenzahlungen weitere Gerichtsverfahren im Glyphosat-Fall in den USA vermeiden konnte, legte die Aktie zuletzt deutlich zu. Besonders Ende Juni erreichte sie mit 53,92 Euro einen wichtigen Zwischenstand und stieg damit über die zentrale Hürde aus den Jahren 2022/2023 bei 48,30 Euro.

Auch die Entwicklung des Agrar- und Pharmageschäfts spricht grundsätzlich für weitere Chancen. Sollte die aktuelle Konsolidierung erfolgreich nach oben aufgelöst werden, könnten zunächst 58,74 Euro und anschließend 65,66 Euro als mögliche Kursziele in den Blick rücken.

Für eine Bestätigung des positiven Szenarios wäre es zudem hilfreich, wenn auch die technischen Indikatoren MACD und RSI wieder einen klareren Aufwärtstrend zeigen würden. Beide bewegen sich derzeit eher seitwärts. Außerdem wäre ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der aktuellen Konsolidierungszone ein positives Signal.

Auf der anderen Seite sollte die Marke von 46,50 Euro im Auge behalten werden. Fällt die Bayer-Aktie nachhaltig darunter, wären zunächst Rückgänge auf 43,90 Euro und anschließend auf 41,77 Euro möglich. Der seit Mitte April bestehende Aufwärtstrend wäre durch einen solchen Rücksetzer allerdings zunächst noch nicht gebrochen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 52,00 Euro

Kursziele : 58,74 und später 65,66 Euro

Renditechance via DN20R0 : 170 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN20R0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,47 - 0,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 44,9009 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 44,9009 Euro akt. Kurs Basiswert: 49,31 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 58,74 Euro Hebel: 10,12 Kurschance: + 170 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3EYX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,48 - 0,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 54,2441 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 54,2441 Euro akt. Kurs Basiswert: 49,31 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,89 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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