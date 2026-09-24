Kaum Bewegung Gold verändert sich -0,26 %

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.745,30USD. Heute, bei 4.279,33USD, wäre daraus ein Vermögen von 24.519,2USD geworden – ein Plus von +145,19 %.

Ohne größere Ausschläge pendelt der Goldpreis um 4.279,33. Die Veränderung vonbleibt vernachlässigbar.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche technische Unterstützung bei 4.281 und die Erwartung weiterer Schwankungen. Einige sehen trotz fehlender unmittelbarer Flucht in Gold bei Kriegsbeginn langfristig Aufwärtspotenzial, unter anderem wegen geopolitischer Risiken und Knappheit. Genannt wird ein Société-Générale-Kursziel von 5.250 US-Dollar; zudem werden GDX und GDXJ nachgekauft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.