Silber unter Druck -0,69 % in 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 19,33848USD. Heute, bei 64,04USD, wäre daraus ein Vermögen von 16.557,7USD geworden – ein Plus von +231,15 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen jüngsten Rückgang bei Silber und die Frage, ob daraus eine längere Seitwärts- bzw. Korrekturphase wird. Kurzfristig werden keine starken Anstiege bis Jahresende erwartet; für 2026 gelten 60 bis 80 US-Dollar einigen als bereits hohes Niveau. Umstritten sind Knappheit, Lagerbestände und die Substituierbarkeit von Silber. Langfristig bleiben einzelne Teilnehmer wegen globaler Verschuldung optimistisch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.