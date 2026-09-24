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    AKTIE IM FOKUS

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    MTU stark nach Kehrtwende der Citigroup - Empfehlen nun zum Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Citigroup stuft MTU von Sell auf Buy hoch
    • MTU-Aktien steigen vorbörslich knapp drei Prozent
    • Bis 2030 soll sich der Cashflow deutlich verbessern
    AKTIE IM FOKUS - MTU stark nach Kehrtwende der Citigroup - Empfehlen nun zum Kauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine totale Kehrtwende der Citigroup in ihrer Einstufung von MTU hat die Papiere des deutschen Triebwerkherstellers am Donnerstagmorgen deutlich angetrieben. Sie gewannen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp drei Prozent auf gut 374,10 Euro. Die Charthürde um 380 Euro rückt damit in den Fokus.

    Der neu zuständige Citigroup-Analyst Conor Dwyer traut den Aktien mit seinem Kursziel von 445 Euro sogar noch weitaus mehr zu als die Rückkehr zum Rekord von fast 405 Euro aus dem Februar. Er drehte seine Einstufung von "Sell" auf "Buy" und drückte den Aktien zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.

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    Der deutliche Bewertungsabschlag von rund 30 Prozent gegenüber Safran habe den schlechteren Barmittelumschlag von MTU bisher angemessen wiedergegeben, schrieb Dwyer. Hinzu seien in den vergangenen Jahren die Unsicherheiten rund um das GTF-Triebwerk gekommen.

    Dwyer erwartet nun aber eine Veränderung der Gemengelage mit deutlicher Besserung beim Cashflow bis 2030. Für das operative Ergebnis erwartet er bis 2031 einen Anstieg um im Schnitt etwa 8,5 Prozent per annum./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 374,8 auf Tradegate (24. September 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 427,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -13,42 %/+25,81 % bedeutet.





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