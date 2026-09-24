Clarity unterzeichnet Vertrag zum Erwerb eines Kupferprojekts in Idaho

Vancouver, BC / 23. September 2026 / IRW-Press / Clarity Metals Corp. (CSE: CMET) (OTC: CLGCF) (FWB: 27G0) („Clarity“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edel- und Basismetallprojekten konzentriert, gibt bekannt, dass das Unternehmen am 22. September 2026 einen Kaufvertrag über Mineralclaims (der „Vertrag“) mit BG Copper Corp. (der „Verkäufer“), einer unabhängigen Partei, abgeschlossen hat, wonach Clarity sich bereit erklärt hat, vom Verkäufer eine 80-prozentige Beteiligung an bestimmten Mineralclaims im Lemhi County, Idaho, zu erwerben (der „Erwerb“), die zusammen als das Projekt Bobcat (das „Konzessionsgebiet“) bekannt sind. Die restlichen Anteile am Konzessionsgebiet befinden sich im Besitz von Kluane Capital FZCO und Cloudbreak Discovery PLC, die jeweils ein 10-prozentiges Carried Interest am Konzessionsgebiet halten, bis Clarity eine positive Vormachbarkeitsstudie vorlegt, aus der hervorgeht, dass die Entwicklung des Konzessionsgebiets technisch machbar und wirtschaftlich rentabel ist; danach beabsichtigen die Parteien, ein Joint Venture zur Entwicklung des Konzessionsgebiets zu gründen.

Projekt-Highlights:

- Historische Kartierungen deuten auf eine ausgedehnte Alterationszone hin, die ein Anzeichen für ein Porphyrsystem ist.

- Historische Bohrergebnisse, darunter 100,13 m mit 0,36 % Kupfer ab 74,83 m in Bohrung BC-1.

o Einschließlich 32,01 m mit 0,57 % Kupfer ab 134,11 m[1].

- Mine Lang – Untertagegoldförderbetrieb in den 1930er-Jahren (gemeldete Fördermenge ca. 5.000 Unzen) an einer Nord-Süd-Scherzone auf Napoleon Ridge; eine im Querschlag über 6 m entnommene Gesteinssplitterprobe ergab 1,55 g/t Au; die Struktur wurde in der Tiefe noch nicht untersucht.[2]

Gemäß dem Vertrag hat sich Clarity bereit erklärt, an den Verkäufer 20.000.000 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem angenommenen Preis von 0,05 $ pro Einheit auszugeben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem Warrant (jeweils ein „Warrant“) besteht, der den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Aktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,10 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Abschlussdatum berechtigt. Für die Aktien gilt ab dem Ausgabedatum eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Im Zusammenhang mit dem Erwerb werden keine Vermittlergebühren gezahlt.

Der Abschluss des Erwerbs steht weiterhin unter anderem unter dem Vorbehalt, dass alle erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die „CSE“), erhalten werden und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Clarity geht davon aus, den Erwerb im September 2026 abzuschließen.

Über das Projekt Bobcat

Das Konzessionsgebiet liegt 20 km nördlich von Salmon (Idaho) in zentraler Lage nahe der nördlichen Grenze zu Montana und umfasst 50 nicht patentierte Lode Mining Claims mit einer Fläche von etwa 418,63 Hektar im Lemhi County (Idaho) innerhalb des Salmon-Challis National Forest. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein Kupfer-Porphyr-System, das mit einem Intrusivkomplex aus dem Eozän in Zusammenhang steht. Bis dato wurden zwei mineralisierte Zentren innerhalb einer Alterationszone von Distriktmaßstab identifiziert. Die historischen Explorationsarbeiten von Cominco American, Corona und BHP zwischen 1977 und Mitte der 1990er-Jahre umfassten geologische Kartierungen, Boden- und Gesteinsgeochemie, Untersuchungen mittels induzierter Polarisation sowie Diamantkernbohrungen, die eine Kupfermineralisierung an der Oberfläche und in der Tiefe bestätigten, einschließlich einer potenziellen Zone mit supergener Chalcosin-Anreicherung. Im Jahr 2019 durchgeführte Probenahmen an der Oberfläche bestätigten eine weitverbreitete porphyrartige Alteration und Kupfermineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet. Teile des Systems, darunter die an der Westflanke des Napoleon Ridge zutage tretende Kupfermineralisierung, wurden bislang noch nicht durch Bohrungen untersucht.

Zu den Highlights der historischen Arbeiten zählen Bohrungen, die von Cominco American Incorporated zwischen 1977 und 1981 niedergebracht wurden, um das Porphyr-System Bobcat Gulch mit fünf weit auseinanderliegenden Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 6.549 Fuß (1.996 m) zu untersuchen. Zu den gemeldeten Ergebnissen zählen 100,13 m mit 0,36 % Kupfer ab 74,83 m, einschließlich 32,01 m mit 0,57 % Kupfer ab 134,11 m, in Bohrung BC-1; sowie 44,20 m mit einem Gehalt von 0,27 % Kupfer in Bohrung BC-2 ab 60,35 m; sowie 2,44 m mit 1,02 % Kupfer innerhalb einer Chalkosin-Mineralisierung in Bohrloch BC-5. Laut Interpretation stellt Chalkosin eine supergene Anreicherungsschicht dar[3].

Zu den weiteren Arbeiten im Konzessionsgebiet zählen Boden- und Gesteinsprobenahmen sowie IP- und EM-Messungen am Boden; Bohrungen wurden im Konzessionsgebiet von nachfolgenden Betreibern bis Mitte der 1990er-Jahre niedergebracht. Das Konzessionsgebiet umfasst außerdem die Mine Lang, ein historischer Untertagebetrieb auf der Ostseite des Napoleon Ridge. Die Mine wurde in den 1930er-Jahren entwickelt und umfasst einen 30 m langen Querschlag, einen 180 m langen Stollen sowie mehrere Abbausohlen entlang eines Nord-Süd-Trends und einer nach Westen einfallenden Schichtflächenscherung; die gemeldete Fördermenge belief sich auf etwa 5.000 Unzen Gold[4].

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Rory Kutluoglu, B.Sc., P.Geo., einer „qualifizierten Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), geprüft und genehmigt. Herr Kutluoglu ist ein bei Engineers and Geoscientists British Columbia (EGBC) registrierter Berufsgeologe und Fellow sowohl der Society of Economic Geologists als auch der Geological Society of London.

Über Clarity Metals Corp.

Clarity Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edel- und Basismetallprojekten konzentriert. Clarity ist weltweit in der Exploration tätig und konzentriert sich dabei auf Länder mit etablierten Rechts- und Regulierungssystemen, die Investitionen im Bergbau unterstützen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Fecteau, das sich über eine Fläche von rund 5.247,47 Hektar im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec erstreckt und in der Nähe des Windfall-Lake-Camps von Gold Fields (ehemals Osisko Mining Inc.) sowie der Projekte von Bonterra Resources liegt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem Symbol „CMET“ notiert.

Um mehr über Clarity Metals Corp. und seine Projekte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.claritymetals.com .

IM NAMEN DES BOARDS

“Timothy Ko”

Timothy Ko

Chief Executive Officer

Tel: (604) 562-3932

E-Mail: info@claritymetals.com

Website: www.claritymetals.com

Die oben genannten historischen Bohrergebnisse stammen aus historischen Unterlagen, die von früheren Betreibern erstellt wurden. Die qualifizierte Person hat die angewandten Probenahme-, Analyse- und Probensicherungsverfahren nicht unabhängig überprüft, und das Unternehmen war nicht in der Lage, die ursprünglichen Analysezertifikate zu prüfen oder die Bohransatzpunkte, die Bohrlochvermessungen oder die Kernausbeute zu verifizieren. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den gebohrten Kernlängen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Das Unternehmen erachtet die historischen Bohrergebnisse als relevant für die Ausrichtung künftiger Explorationsmaßnahmen, weist jedoch darauf hin, dass man sich nicht auf diese verlassen sollte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Begriffen wie „glaubt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „plant“, „könnte“, „sollte“, „würde“, „wird“, „potenziell“, „vorgesehen“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, erzielt oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und umfassen Aussagen zu Einschätzungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen hinsichtlich der Zukunft, zur Einholung aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen für den Erwerb durch Clarity und den Verkäufer, zur Fähigkeit von Clarity und dem Verkäufer, den Erwerb abzuschließen, sowie zur Fähigkeit von Clarity, eine positive Vormachbarkeitsstudie zu erhalten und ein Joint Venture für das Konzessionsgebiet zu gründen. Obwohl Clarity der Ansicht ist, dass diese Aussagen angemessen sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann Clarity keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist Clarity von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass die Marktgrundlagen die Durchführbarkeit der Exploration von Mineralressourcen stützen werden, dass die für Clarity zur Durchführung ihrer geplanten zukünftigen Aktivitäten erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen – einschließlich der Exploration auf dem Konzessionsgebiet mit dem Ziel, eine Vormachbarkeitsstudie zu erhalten – sowie dass qualifiziertes Personal verfügbar ist und die Fähigkeit besteht, dieses zu halten und anzuwerben. Auch andere Faktoren können die zukünftigen Ergebnisse oder die Geschäftsentwicklung von Clarity nachteilig beeinflussen, darunter allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Rahmenbedingungen, zukünftige Preise für Minerale, Veränderungen auf den Finanzmärkten und bei der Nachfrage nach Mineralen, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die die Mineralexplorationsbranche betreffen, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den jährlichen und vierteljährlichen Lage- und Geschäftsberichten (MD&A) von Clarity sowie in anderen Einreichungen beschrieben sind, die Clarity bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil von Clarity eingereicht hat. Anhaltender Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima sowie die Konflikte in der Ukraine, in Palästina, im Nahen Osten, im Iran und in den umliegenden Regionen sind weitere Faktoren, die die aktuelle Wirtschaftslage beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit verstärken, was sich auf die Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Zukunftsaussichten von Clarity auswirken könnte. Insgesamt stellen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken dar, die derzeit nicht beschreibbar und nicht messbar sind. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ereignisse eintreten werden oder – falls sie eintreten – welche Vorteile Clarity daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, und werden daher aufgrund der diesen Aussagen innewohnenden Unsicherheit davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Clarity übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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[1] Bunning and Burnet, 1981 Copper-Moolybdenum Mineralization in the Bobcat Gulch Porphyry System Lemhi County, Idaho and the original drill logs

[2] Tregaskis, 1989 Bobcat Project, Lemhi CO, Idaho. Year End Summary: vol. 1

[3] Bunning and Burnet, 1981 Copper-Moolybdenum Mineralization in the Bobcat Gulch Porphyry System Lemhi County, Idaho and the original drill logs

[4] Tregaskis, 1989 Bobcat Project, Lemhi CO, Idaho. Year End Summary: vol. 1

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Die Clarity Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 0,018EUR auf Tradegate (23. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.