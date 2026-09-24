Configit wurde im Gartner Hype Cycle für Discrete Manufacturing Technologies 2026 als Beispielanbieter aufgeführt

KOPENHAGEN, Dänemark, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Configit, der weltweit führende Anbieter im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im „Gartner Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies, 2026 sowohl in der Kategorie „Product Configuration Platform" als auch in der Kategorie „Product Rejuvenation" als „Sample Vendor" ausgezeichnet wurde.

Wie Gartner feststellt, arbeiten Unternehmen der diskreten Fertigung daran, „profitabler zu werden, indem sie ‚ Engineer-to-Order'-Geschäftsmodelle (ETO) in ‚ Configure-to-Order'-Modelle (CTO) umwandeln." Unserer Ansicht nach treibt diese Entwicklung den Bedarf an Produktkonfigurationsplattformen voran, da Unternehmen laut Gartner effiziente Werkzeuge benötigen, um die zunehmende Komplexität ihrer Produktvarianten zu beherrschen und der Nachfrage von B2B-Kunden und Endverbrauchern nach maßgeschneiderten und um Dienstleistungen erweiterten Produkten besser gerecht zu werden.

Gleichzeitig beeinflusst die Nachhaltigkeitsbewegung weiterhin die Kaufentscheidungen der Verbraucher, was Hersteller dazu veranlasst, nach Methoden zu suchen, um den Lebenszyklus ihrer Produkte durch modulares Design zu verlängern. Gartner erklärte in dem Bericht in Bezug auf die Kategorie Product Rejuvenation: „Softwaredefinierte Produkte, die auf standardisierten Plattformen basieren, erschließen neue Einnahmequellen, weshalb es unerlässlich ist, die Hardware zu aktualisieren, um die sich weiterentwickelnden digitalen Funktionen zu unterstützen. Die Umsetzung einer Philosophie, die auf Langlebigkeit setzt, steigert diesen Wert noch weiter."

Configit Ace ist eine modular aufgebaute SaaS-Lösung für Produktkonfiguration und Variantenmanagement. Sie führt Produktdaten unternehmensweit zusammen und schafft so ein zentrales Daten-Backbone für konfigurierbare Produkte. Configit bietet eine vollständig integrierte Produktkonfigurationsplattform auf Basis der Virtual-Tabulation (VT)-Technologie. Sie verwaltet selbst hochkomplexe Konfigurationslogik unternehmensweit, liefert deterministisch präzise Ergebnisse und verhindert zuverlässig Konfigurationsfehler. Die Lösung verknüpft Produktkonfigurationsdaten und -prozesse durchgängig über den gesamten Lebenszyklus des konfigurierbaren Produkts hinweg – vom ersten Entwurf über die Auslieferung bis hin zu Wartung und Modernisierung.