JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer dürfte auf seinem anstehenden Kapitalmarkttag seine Exklusivität und die Unterschiede zur Konkurrenz in den Mittelpunkt stellen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seinem Ausblick. Er geht von der Vorstellung eines Margenziels von zehn bis 15 Prozent aus. Im Mittelpunkt der Diskussion dürfte weiter stehen, ob und wann Porsche die große Margenlücke zwischen dem 911er und den anderen Modellen schließen und auf eine Neuberwertung hoffen könne. Houchois selbst rechnet bis 2028 mit einer Marge unter zehn Prozent, aber einer soliden Barmittelentwicklung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 44,05EUR auf Tradegate (24. September 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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