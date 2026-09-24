Verbio: Starker Cashflow bestätigt die Ergebnisqualität 2025/26
Verbio zieht eine Erfolgsbilanz: Nach tiefroten Zahlen gelingt die Ergebniswende mit kräftigem Umsatzplus, starkem Cashflow, sinkender Verschuldung und optimistischem Ausblick.
Foto: Verbio - Verbio
- **Ergebniswende erreicht:** Das EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2025/26 deutlich auf **193,9 Mio. EUR** nach 14,2 Mio. EUR im Vorjahr; das Periodenergebnis betrug **63,9 Mio. EUR** nach einem Verlust von 137,9 Mio. EUR.
- **Umsatz kräftig gewachsen:** Der Konzernumsatz erhöhte sich um **18,5 % auf 1.872,7 Mio. EUR**, unterstützt durch höhere Absatzpreise und Mengen bei Bioethanol und Biomethan sowie neue Produktionsrekorde.
- **Starker Cashflow und geringere Verschuldung:** Der operative Cashflow stieg auf **164,6 Mio. EUR**, der Free Cashflow wurde mit **78,0 Mio. EUR** positiv. Die Nettofinanzverschuldung sank auf **91,5 Mio. EUR**, während die Eigenkapitalquote auf **59,7 %** stieg.
- **Starkes Schlussquartal:** Im vierten Quartal erreichte Verbio einen Umsatz von **531,9 Mio. EUR** und ein EBITDA von **88,2 Mio. EUR**; besonders die Segmente Biodiesel sowie Bioethanol/Biomethan verbesserten ihre Ergebnisse deutlich.
- **Dividende vorgeschlagen:** Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für 2025/26 eine Dividende von **0,20 EUR je Aktie** vor; das Ergebnis je Aktie kehrte mit **1,00 EUR** in den positiven Bereich zurück.
- **Optimistischer Ausblick:** Für 2026/27 erwartet Verbio ein EBITDA von **210 bis 250 Mio. EUR**. Wachstumstreiber sollen höhere Produktionsmengen in Nordamerika, mehr Biomethanproduktion und zusätzliche Erträge aus dem THG-Quotengeschäft sein.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-Jahresfinanzbericht 2025/2026, bei Verbio ist am 24.09.2026.
Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,41EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,92 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,98EUR das entspricht einem Minus von -4,41 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.280,98PKT (-0,30 %).
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