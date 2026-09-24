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    Bergbauinvestitionen in Peru steigen um 43 % - Süden verdreifacht Kupferproduktion

    Bergbauinvestitionen in Peru steigen um 43 % - Süden verdreifacht Kupferproduktion
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Die Bergbauinvestitionen in Peru stiegen im ersten Halbjahr um 43 %. Große Unternehmen meldeten Fortschritte bei Bau und Genehmigungen. Ein Multi-Metall-Explorer aus dem besonders ertragreichen Süden des Landes steht kurz vor einer richtungsweisenden Vorstudie.

     

    Der Polymetallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) sucht auf dem Projekt Berenguela in der Provinz Puno im Süden Perus nach Silber, Kupfer und Mangan. „Wir führen derzeit Folgebohrungen an den zuvor festgestellten hochgradigen Kupfervorkommen in der östlichen Zone durch und erwarten, in Kürze mit den Bohrungen im Zielgebiet South-West Skarn Intrusive beginnen zu können“, sagt CEO Ralph Rushton. Ein wichtiges Zwischenziel des Explorers ist eine Vorstudie, die im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden soll.

     

    Stand Juli wurden im Rahmen des dritten Bohrprogramms im Hauptlagergebiet Berenguela gut 4.000 Meter Bohrlänge erreicht. Ein Ziel des aktuellen Programms ist die Erkundung unerforschter Gebiete im östlichen und südöstlichen Bereich der bekannten Mineralisierung.

     

    Aftermath Silver treibt Berenguela-Projekt voran

     

    Hier wurde im Zielgebiet „Kupfer Ost“ der mit 156 Metern bislang längste Kupferabschnitt mit Gehalten von 1,12 % Kupfer, 290 Gramm Silber pro Tonne und 7,3 % Mangan gefunden. Auf diesen Bereich entfällt auch der bislang stärkste Silberabschnitt mit 1,95 Metern und 14.252 Gramm Silber pro Tonne zwischen 29,30 und 31,25 Metern. Bohrungen, Vorstudien, metallurgische Testarbeiten: Die Exploration bei Berenguela läuft auf Hochtouren. Aftermath Silver steht damit stellvertretend für einen außergewöhnlich starken Aufschwung im gesamten peruanischen Bergbau.

     

    Daten des Ministeriums für Energie und Bergbau (Minem) zufolge beliefen sich die Investitionen im Sektor im Zeitraum von Januar bis Juni auf 3,304 Mrd. USD. Dies entspricht einem Anstieg von 42,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut Minem tätigten Bergbauunternehmen allein im Juni Investitionen in Höhe von 662 Mio. USD, was dem höchsten monatlichen Wert des bisherigen Jahres markiert. Im Juni stiegen die Investitionen damit um 10,6 % gegenüber Mai und um 39,1 % gegenüber Juni 2025. Zuwächse bei den Investitionen wurden in den Bereichen Entwicklung und Vorbereitung, Infrastruktur, Verarbeitungsanlagen und Exploration verzeichnet.

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