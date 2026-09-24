Donghai aus China präsentiert auf der Mailänder Modewoche Kristall- und handgefertigte Klebe-Nägel

MAILAND, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Der Landkreis Donghai präsentierte am 23. September in Mailand seine Kristall- und handgefertigte Kunstnagelindustrie im Rahmen eines Treffens von Designern, Unternehmen und Vertretern der Kulturbranche. Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Kristall strahlt über die ganze Welt, Handel verbindet die Zukunft" steht, fällt mit dem 10. Jahrestag der Ernennung von Donghai zur „Welthauptstadt des Kristalls" durch die UNESCO zusammen. Es bietet den Designern des Landkreises die Möglichkeit, Kontakte innerhalb der internationalen Modeszene zu knüpfen und neue Märkte zu erschließen.

Kristall ist seit langem ein fester Bestandteil der Identität von Donghai; handgefertigte Kunstnägel sind zu einem weiteren charakteristischen lokalen Handwerksprodukt geworden. Der Handel mit Kristallen belief sich im Jahr 2025 auf über 60,6 Milliarden Yuan. Der Landkreis produzierte zudem mehr als 300 Millionen Paar Klebe-Nägel – über 70 % der Gesamtproduktion Chinas – mit einem Jahresumsatz von 15 Milliarden Yuan. Die Produkte des Unternehmens wurden in mehr als 30 Länder und Regionen geliefert.

Zur Eröffnung versammelten sich rund 60 Gäste, darunter Geng Xiewi, Wirtschafts- und Handelsattaché des chinesischen Generalkonsulats in Mailand; Marco Griguolo, Stadtrat für Infrastruktur der Metropolitanstadt Mailand; Guo Mingzhou, stellvertretender Leiter des Landkreises Donghai; Stefano Di Marino, Botschafter der chinesisch-italienischen Freundschaft; sowie Vertreter der Vereinigung zur Förderung der wirtschaftlichen und geschäftlichen Beziehungen zwischen Italien und China (ASEIIC), der chinesischen Handelskammer in Italien, von Modeunternehmen, Einkäufern, Designschulen und den Medien.

Im Rahmen der Veranstaltung stellte die Jiangsu Donghai Crystal Industry Development Group Co., Ltd. eine Initiative vor, die internationale Designer und andere Kreative mit den Herstellern von Kristallen und Kunstnägeln aus Donghai zusammenbringen soll. Es wurden neue Produkte aus den Bereichen Kristall- und Kunstnägel vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit italienischen Designern entstanden sind und chinesische sowie italienische Designelemente in Stücken vereinen, die die Besucher aus erster Hand bewundern konnten.

Die Besucher konnten zudem eine offene Ausstellung mit Kristallartikeln und Kunstnägeln der Unternehmen Jiangsu Jingcheng Shangjia Press-On Nails Co., Ltd., Donghai Jingyun Fuli Culture Co., Ltd., Donghai Ji Ming Yang Culture Development Co., Ltd., Jiangsu Jingyiyi Supply Chain Management Co., Ltd. sowie der Lianyungang Yuenuo Beauty Co., Ltd.

Mit seiner Tradition in der Kristallherstellung und seiner florierenden Branche für handgefertigte Kunstnägel brachte Donghai zwei Ausdrucksformen lokaler Kreativität nach Mailand – und öffnete damit die Tür für neue Kooperationen mit der internationalen Modewelt.

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