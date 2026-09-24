UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Der US-Branchenkollege H.B. Fuller habe für das dritte Quartal eine gegenüber dem Vorquartal bessere Entwicklung der Preise sowie eine deutliche Steigerung der Bruttomarge berichtet, was auch positive Rückschlüsse auf den deutschen Konsumgüterkonzern Henkel zulasse, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Die Quartalsschätzungen für das organische Umsatzwachstum von Henkel hätten noch Luft nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 21:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 74,28EUR auf Tradegate (24. September 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
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