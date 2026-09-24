ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Symrise auf 96 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Symrise-Kursziel auf 96 Euro an
- Einstufung für Symrise bleibt auf Equal Weight
- Für Q3 erwartet Sloane 5,5 Prozent Wachstum
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 94 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das dritte Quartal weiterhin von einem operativen Umsatzwachstum um 5,5 Prozent aus, wie er am Mittwoch schrieb. Damit sieht er sich etwas über dem Marktkonsens für den Aromenhersteller, der Ende Oktober Umsatzzahlen vorlegt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 92,20 auf Tradegate (24. September 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -13,98 %/+18,28 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 96 Euro
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DOW JONES--Das von Symrise ausgegliederte und zum Verkauf gestellte Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen geht an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares. Die Transaktion mit AmeriTerpenes wird sofort vollzogen und führt beim deutschen Duft- und Aromenhersteller Symrise 2026 zu einem nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie dieser in einer Mitteilung erklärte. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten unterdessen Stillschweigen.
AmeriTerpenes erzielte laut Mutares zuletzt mit etwa 170 Mitarbeitern an zwei Standorten in Florida und Georgia einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar und bedient Kunden weltweit, insbesondere aber in Nordamerika.
Symrise konzentriert sich mit dem Verkauf auf seine zentralen Wachstumsplattformen, wird aber weiter mit AmeriTerpenes zusammenarbeiten. Die Transaktion diene dem Ziel, nachhaltig profitabel zu wachsen und das Kapital gezielt einzusetzen, erklärte der DAX-Konzern.
AmeriTerpenes stellt natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen auf Basis von Kiefernholz her. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums, Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden.
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