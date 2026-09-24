🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Freitag entscheidet alles

    3841 Aufrufe 3841 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin steht vor einem 15-Milliarden-US-Dollar-Showdown

    Ein gewaltiger Optionsverfall trifft auf einen Bitcoin, der seit August mehr als 30 Prozent zugelegt hat. Kurzfristig droht Gegenwind – danach könnte sich der Druck abrupt lösen.

    Für Sie zusammengefasst
    Freitag entscheidet alles - Bitcoin steht vor einem 15-Milliarden-US-Dollar-Showdown
    Foto: DALL*E

    Bitcoin steht vor einem der wichtigsten Termine am Derivatemarkt: Am Freitag verfallen auf Deribit Optionskontrakte im Volumen von rund 15 Milliarden US-Dollar (etwa 13,2 Milliarden Euro). Mehr als ein Drittel aller offenen Bitcoin-Optionen hängt an diesem Termin – und die Positionierung zeigt klar nach oben. Besonders viele Call-Optionen liegen bei 85.000, 90.000 und 100.000 US-Dollar.

    Bitcoin selbst notiert aktuell bei rund 84.000 US-Dollar und damit deutlich über dem sogenannten Max-Pain-Niveau von 76.000 US-Dollar, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen würden. Genau daraus entsteht kurzfristig ein Spannungsfeld: Steigt Bitcoin in Richtung 90.000 bis 95.000 US-Dollar, könnten Händler beginnen zu verkaufen, um ihre Absicherungen anzupassen. Das könnte die Rallye bis zum Verfall am Freitag bremsen.

    "Absicherungsaktivitäten könnten daher Kursanstiege bis zum Verfall dämpfen, und die Dynamik könnte wieder einsetzen, sobald diese Optionen verfallen oder auf den nächsten vierteljährlichen Verfallstag verlängert werden", sagte Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets, laut Bloomberg.

    Der Termin trifft auf einen Markt, der bereits stark gestiegen ist: Seit Beginn der Erholung im August hat Bitcoin mehr als 30 Prozent zugelegt. Wie stark der Optionsmarkt eine Rallye zusätzlich antreiben kann, zeigte zuletzt der Bitcoin-ETF von BlackRock. Weil viele Wetten auf steigende Kurse aufgingen, mussten Händler zusätzliche Fondsanteile kaufen – und sorgten damit für weiteren Kaufdruck. Ein ähnlicher Effekt könnte nun auch bei Bitcoin entstehen, wenn der Kurs weiter steigt.

    Der Optimismus reicht bereits deutlich über Freitag hinaus. Händler verschieben Positionen in Oktober und Dezember und setzen dort verstärkt auf Bitcoin-Kurse zwischen 95.000 und 100.000 US-Dollar. Einige langfristige Wetten reichen sogar bis 150.000 US-Dollar für März 2027.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Trotzdem ist der Milliarden-Verfall kein automatisches Kaufsignal. Oliver Carding von Tesseract warnt davor, daraus eine eindeutige Richtung abzuleiten. Entscheidend sei vielmehr, wie sich Händler nach dem Verfall neu positionieren. Genau darin liegt der Reiz des Freitags: Kurzfristig könnte der Optionsmarkt Bitcoin ausbremsen – danach könnte sich zeigen, ob die nächste Etappe der Rallye tatsächlich beginnt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Freitag entscheidet alles Bitcoin steht vor einem 15-Milliarden-US-Dollar-Showdown Ein gewaltiger Optionsverfall trifft auf einen Bitcoin, der seit August mehr als 30 Prozent zugelegt hat. Kurzfristig droht Gegenwind – danach könnte sich der Druck abrupt lösen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     