CYAN: Halbjahresbericht 2026 bestätigt Wachstum und Ausbau
cyan AG startet 2026 mit kräftigem Wachstum, hoher Planungssicherheit und neuen internationalen Partnerschaften – und bestätigt trotz Investitionen ihren positiven Ergebniskurs.
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- cyan AG steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 11 % auf 4,9 Mio. Euro gegenüber 4,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- 96 % der Umsätze waren wiederkehrend, wodurch cyan eine hohe Planbarkeit und stabile Erlösbasis erzielt.
- Das EBITDA blieb trotz Investitionen in Produktentwicklung, Vertrieb und Marktausbau mit 0,2 Mio. Euro positiv.
- Die internationale Expansion wurde fortgesetzt: Unter anderem erweiterte T-Mobile Polen sein Cybersecurity-Angebot, und ONATi/Vini aus Französisch-Polynesien wurde als neuer Telekommunikationspartner gewonnen.
- Für cyan Guard 360 wurden mit CANCOM und FileWave zusätzliche Vertriebskanäle erschlossen.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden 10,2 bis 11,5 Mio. Euro Umsatz und ein positives EBITDA, das wegen geplanter Wachstumsinvestitionen voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau liegen wird.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei CYAN ist am 24.09.2026.
Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,25 % im Minus.
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