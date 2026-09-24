🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCYAN AktievorwärtsNachrichten zu CYAN
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    CYAN: Halbjahresbericht 2026 bestätigt Wachstum und Ausbau

    cyan AG startet 2026 mit kräftigem Wachstum, hoher Planungssicherheit und neuen internationalen Partnerschaften – und bestätigt trotz Investitionen ihren positiven Ergebniskurs.

    CYAN: Halbjahresbericht 2026 bestätigt Wachstum und Ausbau
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • cyan AG steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 11 % auf 4,9 Mio. Euro gegenüber 4,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • 96 % der Umsätze waren wiederkehrend, wodurch cyan eine hohe Planbarkeit und stabile Erlösbasis erzielt.
    • Das EBITDA blieb trotz Investitionen in Produktentwicklung, Vertrieb und Marktausbau mit 0,2 Mio. Euro positiv.
    • Die internationale Expansion wurde fortgesetzt: Unter anderem erweiterte T-Mobile Polen sein Cybersecurity-Angebot, und ONATi/Vini aus Französisch-Polynesien wurde als neuer Telekommunikationspartner gewonnen.
    • Für cyan Guard 360 wurden mit CANCOM und FileWave zusätzliche Vertriebskanäle erschlossen.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden 10,2 bis 11,5 Mio. Euro Umsatz und ein positives EBITDA, das wegen geplanter Wachstumsinvestitionen voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau liegen wird.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei CYAN ist am 24.09.2026.

    Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,25 % im Minus.


    CYAN

    +3,92 %
    +2,05 %
    -1,49 %
    +2,58 %
    -14,96 %
    +27,56 %
    -53,99 %
    -88,84 %
    ISIN:DE000A2E4SV8WKN:A2E4SV
    CYAN direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CYAN: Halbjahresbericht 2026 bestätigt Wachstum und Ausbau cyan AG startet 2026 mit kräftigem Wachstum, hoher Planungssicherheit und neuen internationalen Partnerschaften – und bestätigt trotz Investitionen ihren positiven Ergebniskurs.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     