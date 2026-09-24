CYAN: 2026 Half-Year Report Confirms Growth and Strategic Expansion
cyan AG enters H2 2026 with rising revenues, strong recurring income and ongoing global expansion, while reaffirming guidance amid continued growth investments.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- cyan AG’s H1 2026 revenue rose 11% year-on-year to EUR 4.9 million, with recurring revenue representing 96% of total revenue.
- EBITDA remained positive at EUR 0.2 million despite investments in product development, sales and market expansion.
- The company expanded internationally by extending its partnership with T-Mobile Poland and adding ONATi/Vini in French Polynesia as a telecommunications partner.
- New sales channels for cyan Guard 360 were established through CANCOM and FileWave.
- cyan AG confirmed its 2026 guidance of EUR 10.2–11.5 million in revenue and positive EBITDA, although EBITDA is expected to be below the 2025 level due to growth investments.
- An English-language earnings call will take place on September 29, 2026, from 2:00 to 3:00 p.m. CEST.
The next important date, Half-Year Report 2026. (Optional alternative: Interim Report 2026, depending on context.), at CYAN is on 24.09.2026.
The price of CYAN at the time of the news was 2,0350EUR and was down -0,25 % compared with the previous day.
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