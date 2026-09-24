WDH/Biokraftstoffehersteller Verbio schöpft nach starkem Geschäftsjahr Mut
- Verbio plant weitere deutliche Schuldensenkung
- Ebitda soll auf bis zu 250 Millionen steigen
- Verbio kehrt zur Dividende von 20 Cent zurück
(Tippfehler im ersten Satz beseitigt.)
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio will nach dem starken vergangenen Geschäftsjahr noch eins draufsatteln. Demnach peilt Verbio-Vorstandschef Claus Sauter für das bis Ende Juni 2027 laufende Geschäftsjahr eine weitere deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung an. Zugleich will der Manager das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf eine Bandbreite von 210 bis 250 Millionen Euro weiter steigern, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt verkündete. Helfen sollen dabei vor allem höhere Beiträge im Bioethanol- und Biomethangeschäft.
Im Geschäftsjahr 2025/26 hatte der Konzern im Zuge des Iran-Kriegs von stark gestiegenen Preisen an den Zapfsäulen profitiert. Das operative Ergebnis schwoll endgültigen Berechnungen zufolge mit knapp 194 Millionen Euro auf mehr als das Dreizehnfache des Vorjahreswertes an, während der Umsatz sich um fast ein Fünftel auf 1,87 Milliarden Euro erhöhte. Unter dem Strich verdiente Verbio 64 Millionen Euro, nach einem Verlust von fast 138 Millionen im Vorjahr. Seinerzeit hatten noch rückläufige Kraftstoffpreise den Leipzigern stark zugesetzt.
Nach einer Nullrunde soll es nun für die Aktionäre wieder eine Dividende von 20 Cent je Aktie geben. Die Aktie gab am Donnerstag auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich zuletzt etwas mehr als zwei Prozent nach. Am Mittwoch war der Kurs noch knapp fünf Prozent gestiegen./tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 18.319 auf Ariva Indikation (24. September 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+37,25 % bedeutet.
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Seit langem traut sich ein Fonds wieder aus der Deckung; Apus Capital sind mit 2 Fonds je knapp 40.000 Aktien dabei; das waren aber auch die Jungs, die letztes Mal gefühlte 5 Tage investiert waren und sich dann wieder vom Acker gemacht haben. Mal sehen welche Halbwertszeit die Verweildauer diesmal hat.
Hör doch mal auf mit dieser Klagerei!