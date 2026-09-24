DAX schwächer erwartet – Gute Konjunkturdaten werden zum Zinsproblem

Im Nahen Osten ist eine schnelle diplomatische Lösung weiterhin nicht in Sicht. Gleichzeitig sorgen die zuletzt robusten US-Konjunkturdaten für zusätzlichen Druck am Anleihemarkt, weil sie Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank am Leben halten. Gute Konjunkturdaten sind für die Börse momentan deshalb nicht automatisch gute Nachrichten. Je stärker sich die US-Wirtschaft präsentiert, desto länger müssen die Anleger mit hohen Zinsen und Renditen rechnen.

Hohe Anleiherenditen, wieder gestiegene Ölpreise und robuste US-Konjunkturdaten halten die Anleger in Schach. Nach einer längeren Handelspause holte die Börse in Tokio heute die Entwicklung der vergangenen Tage nach und konnte zumindest leicht zulegen.

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Damit kommen gleich drei Belastungsfaktoren zusammen: hohe Energiepreise, steigende Renditen und geopolitische Unsicherheit. Solange sich bei keinem dieser drei Themen eine nachhaltige Entspannung abzeichnet, dürfte es dem DAX schwerfallen, wieder größere Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Der Aktienmarkt braucht derzeit nicht unbedingt mehr Wachstum, sondern vor allem weniger Druck von Öl- und Anleihemarkt.

Heute richtet sich der Blick zunächst auf den ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Die Anleger werden genau darauf achten, ob sich die zuletzt aufgekommene Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung weiter untermauern lässt. Gleichzeitig liefern die Schweizerische Nationalbank und die norwegische Notenbank mit ihren Zinsentscheidungen weitere Hinweise darauf, wie die Zentralbanken mit dem Spannungsfeld zwischen Inflation und Konjunktur umgehen.

Die größeren Impulse dürften allerdings vom chinesisch-amerikanischen Treffen sowie den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten ausgehen. Für den DAX zeichnet sich heute zunächst eine Handelsspanne zwischen 25 200 und 25 550 Punkten ab.

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