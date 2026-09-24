LiberNovo startet Business & Bulk Orders im Vorfeld seines Prime Sales im Herbst

Cleverer sitzen. Mehr sparen. Team-Bestellungen sind ab dem 23. September möglich. Die Omni-Modelle der vorherigen Generation sind ab demselben Tag um 56 % reduziert. Die Sonderpreise gelten ab dem 30. September.

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 24. September 2026 / LiberNovo hat im Vorfeld des Prime Sales im Herbst, der unter eu.libernovo.com und uk.libernovo.com stattfindet, seinen Bereich Business & Bulk Orders eröffnet. Team-Bestellungen sind ab dem 23. September möglich, die saisonalen Sonderpreise gelten ab dem 30. September, und am 6. und 7. Oktober findet ein Flash Sale ausgewählter Produkte statt. Die Rabatte betragen bis zu 39 %, und für jede Bestellung gilt eine 30-tägige Preisgarantie.

Für ein Team statt nur für einen Arbeitsplatz bestellen

Business & Bulk Orders ist ab heute verfügbar und umfasst Bestellungen von fünf oder mehr Stühlen aus den Serien Omni und Maxis – entweder als Stühle allein oder in Kombination mit einer Fußstütze – mit gestaffelten Preisen für fünf bis zehn Einheiten sowie für elf oder mehr Einheiten. Die Rabattsätze und deren Kombination mit den übrigen Sale-Angeboten sind auf den jeweiligen regionalen Seiten aufgeführt.

Der Zeitpunkt ist auf die Einkaufsgewohnheiten von Unternehmen abgestimmt: Im Herbst wird die Budgetplanung abgeschlossen, die Arbeitsplätze für das kommende Jahr spezifiziert und die Programme zur Förderung des Wohlbefindens vor Januar vereinbart.

Warum Oktober

Der Oktober ist der „National Ergonomics Month“ (nationale Monat der Ergonomie). Hybride Arbeitsmodelle, verteilte Teams und gemeinsam genutzte Schreibtische haben die Gestaltung des sitzenden Arbeitsplatzes von einer persönlichen zu einer organisatorischen Frage gemacht. Die meisten Schreibtischkonfigurationen wurden seither nach und nach aufgerüstet – der Stuhl ist dabei meist das Teil, das übersehen wurde. Für alle, deren Stuhl nie aufgerüstet wurde, gibt es für die Omni-Serie der vorherigen Generation ebenfalls die bisher größte Sonderaktion.