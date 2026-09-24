RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Dass der Brauereikonzern am zweiten Tag seiner Kapitalmarktveranstaltung die Zielspanne für das mittelfristige organische Ergebniswachstum (Ebit) angehoben habe, dürfte viel Aufmerksamkeit finden, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Vielleicht noch wichtiger sei aber die Ankündigung, sich wieder als Unternehmen mit einem kontinuierlichen Wachstum zu positionieren - etwas, das früher in der Branche eine Selbstverständlichkeit gewesen sei, inzwischen aber eine Rarität. Der Experte sieht gute Chancen, dass dies gelingt, was der gut gelaufenen Aktie noch weiter Auftrieb geben würde./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 16:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 16:46 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 67,20EUR auf Tradegate (24. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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