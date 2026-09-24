JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Brauereikonzern am zweiten Tag seiner Kapitalmarktveranstaltung die Zielspanne für das mittelfristige organische Ergebniswachstum (Ebit) angehoben habe, spiegele die gestiegene Kapitaleffizienz sowie das gewachsene Vertrauen in das Wachstum aus eigener Kraft wider, schrieb Edward Mundy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. AB Inbev entwickle sich besser als die Branche, was der Aktienkurs honorieren dürfte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 21:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 21:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 67,20EUR auf Tradegate (24. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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