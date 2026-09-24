Vom Tempelbesuch bis zum Inselurlaub: Die Insel Meizhou in Fujian steigert ihre Attraktivität für Touristen

PEKING, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Insel Meizhou, die in der Stadt Putian in der südostchinesischen Provinz Fujian liegt, ist als Geburtsort der chinesischen Meeresgöttin Mazu bekannt.

In den letzten Jahren hat die Insel ihre touristischen Ressourcen erschlossen und einzigartige touristische Angebote rund um die Mazu-Kultur entwickelt, die den Besuchern ein breiteres Spektrum an Erlebnissen bieten und ihnen mehr Gründe liefern, länger auf der Insel zu verweilen, anstatt sie nach einem halbtägigen Tempelbesuch wieder zu verlassen.

Mazu, die im Jahr 960 auf der Insel als Lin Mo geboren wurde, gilt als legendäre Frau, die als Schutzpatronin der Seefahrer vergöttert wurde. Mazu hat weltweit mehr als 300 Millionen Anhänger. Im Jahr 2009 wurde „Der Mazu-Glaube und die damit verbundenen Bräuche" in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen.

„In den vergangenen Jahren kamen Besucher hauptsächlich auf die Insel Meizhou, um Mazu zu verehren. Viele kamen morgens an und reisten nachmittags wieder ab", sagte ein Mitarbeiter des Verwaltungsausschusses der Insel. „Mittlerweile betrachten immer mehr Besucher die Insel als Urlaubsziel, wobei ein deutlicher Anstieg bei Familienurlaubern, Selbstfahrer-Touristen und jungen Besuchern zu verzeichnen ist."

Im Jahr 2025 zog die Insel Meizhou rund 3,23 Millionen Touristen an und überschritt damit erstmals die 3-Millionen-Marke. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit des „Slow-Tourismus" kommen immer mehr Besucher nicht mehr nur, um „ihre Ehrerbietung zu erweisen", bevor sie wieder abreisen, sondern entscheiden sich dafür, mehrere Tage zu verweilen, gemütliche Spaziergänge zu unternehmen, den Meerblick zu genießen und das entspannte Tempo des Insellebens auf sich wirken zu lassen.

Zu den beliebten Erlebnissen auf der Insel gehören das Anziehen traditioneller Trachten und das Fotografieren vor der charakteristischen lokalen Architektur. Besucher können zudem „einen Tag im Leben von Mazu" in ihrer ehemaligen Residenz im Mazu-Kulturpark erleben und das Mazu-Kulturmuseum sowie die Ping'an-Pagode besichtigen.

Darüber hinaus bieten große Live-Aufführungen zum Thema Mazu sowie Feuerwerke nach Sonnenuntergang zweifellos ein Highlight für das Nachtleben der Besucher auf der Insel.

Von einem kurzen Besuch, „um seine Ehrerbietung zu erweisen und wieder zu gehen", hin zum Verweilen, um die Landschaft zu genießen, und von einem halbtägigen Ausflug hin zu einem „Tag in der Welt von Mazu": Die Insel Meizhou verwandelt die Anziehungskraft eines einzelnen Tempels in den Reiz einer Insel, auf der Besucher gerne verweilen möchten.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352337.html

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