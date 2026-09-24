DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 321 auf 337 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte im Oktober ein 28-prozentiges Auftragswachstum für das dritte Quartal berichten und einen ersten Marktausblick auf 2027 geben, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen dürften noch höher ausfallen. Zwar drohten die saisonale Volumenschwäche, gestiegene Materialkosten sowie weitere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen die Margen zu belasten. Dem wirkten aber eine wohl weiter gute Preisentwicklung und eine hohe Auslastung der Nutzfahrzeugflotten entgegen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 28,76EUR auf Tradegate (24. September 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 337

Kursziel alt: 321

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

