Easyjet weitet im Sommer Flugangebot am BER aus
- Easyjet erweitert BER-Angebot um 14 Flüge pro Woche
- Ljubljana und Rimini werden neue direkte BER-Ziele
- Beide Ziele gibt es ab 28. März 2027 zweimal pro Woche
BERLIN/SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Easyjet weitet ihr Angebot von und zum Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) im nächsten Sommer aus. Wie die Airline mitteilte, werden 14 zusätzliche Flüge pro Woche angeboten. Mit der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und dem italienischen Rimini an der Adriaküste nimmt Easyjet zwei Ziele auf, die derzeit nicht vom BER direkt zu erreichen sind. Beide Ziele werden der Airline zufolge dann zweimal pro Woche angeboten. Die Umstellung auf den nächsten Sommerflugplan erfolgt am 28. März 2027.
Easyjet ist mit elf stationierten Flugzeugen die größte Airline am Flughafen Berlin-Brandenburg./nif/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 7,78 auf Tradegate (23. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -61,49 %/-10,14 % bedeutet.
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134