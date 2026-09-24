Aktien Frankfurt Eröffnung
Verluste - Steigende Ölpreise verunsichern
- Dax weitet Verluste wegen steigender Ölpreise aus
- Leitindex fällt 0,4 Prozent auf 25.323 Punkte
- Angriff in der Straße von Hormus verunsichert Märkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise zuletzt wieder an ihre Gewinne vom Mittwoch angeknüpft haben. So büßte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent auf 25.323 Punkte ein. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,6 Prozent auf 31.016 Zähler.
Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder deutlich angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Am Vormittag kostete ein Fass der Nordseesorte Brent klar mehr als 100 Dollar./la/jha/
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Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.
Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.
Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.
Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.
Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.