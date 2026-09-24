Verluste - Steigende Ölpreise verunsichern





Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.

Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.

Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.

Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.

Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.



