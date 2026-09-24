DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Personalmanagement-Software dürfte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am 23. Oktober das operative Margenziel (Ebit) für 2026 von "mindestens 34 Prozent" auf "rund 36 Prozent" anheben, schrieb Nicolas Herms in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Den Auftragseingang für die ersten neun Monate des Jahres erwartet er über dem Vorjahresniveau, was sich i Schlussquartal fortsetzen sollte. Dies würde das Vertrauen in den Umsatzausblick auf 2027 stärken./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 91,30EUR auf Tradegate (24. September 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

