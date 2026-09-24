🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMGM Resorts AktievorwärtsNachrichten zu MGM Resorts

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    MGM Resorts Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 24.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die MGM Resorts Aktie bisher Verluste von -9,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MGM Resorts Aktie.

    Besonders beachtet! - MGM Resorts Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 24.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    MGM Resorts ist ein führender US-Betreiber von Casinos, Hotels und Entertainment-Resorts (u.a. Las Vegas Strip). Kerngeschäft: Glücksspiel, Unterkunft, Gastronomie, Shows sowie digitales Wetten (BetMGM). Starke Marke, ikonische Immobilien und integrierte Resort-Konzepte sichern eine Top-Marktstellung. Wichtige Konkurrenten: Caesars, Wynn, Las Vegas Sands. USP: breite Resort-Pipeline, Omnichannel-Angebot und Partnerschaften im Online-Sportwettenmarkt.

    MGM Resorts Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2026

    Die MGM Resorts Aktie ist bisher um -9,95 % auf 29,94 gefallen. Das sind -3,31  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der MGM Resorts Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 29,94, mit einem Minus von -9,95 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.164,86€
    Basispreis
    4,38
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.186,96€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei MGM Resorts damit auf -26,90 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MGM Resorts Aktie damit um -10,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MGM Resorts eine positive Entwicklung von +5,46 % erlebt.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,40 % geändert.

    MGM Resorts Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,35 %
    1 Monat -20,12 %
    3 Monate -26,90 %
    1 Jahr +13,10 %
    Stand: 24.09.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur MGM Resorts Aktie

    Es gibt 252 Mio. MGM Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,36 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Flutter Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %.

    Lohnt sich ein Investment in die MGM Resorts Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die MGM Resorts Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur MGM Resorts Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    MGM Resorts

    -2,18 %
    +1,81 %
    -9,47 %
    -14,45 %
    +16,15 %
    -0,41 %
    -7,47 %
    +49,80 %
    +132,19 %
    ISIN:US5529531015WKN:880883
    MGM Resorts direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MGM Resorts Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 24.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die MGM Resorts Aktie bisher Verluste von -9,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MGM Resorts Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     