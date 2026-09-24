MGM Resorts Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 24.09.2026

Die MGM Resorts Aktie ist bisher um -9,95 % auf 29,94€ gefallen. Das sind -3,31 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der MGM Resorts Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 29,94€, mit einem Minus von -9,95 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

MGM Resorts ist ein führender US-Betreiber von Casinos, Hotels und Entertainment-Resorts (u.a. Las Vegas Strip). Kerngeschäft: Glücksspiel, Unterkunft, Gastronomie, Shows sowie digitales Wetten (BetMGM). Starke Marke, ikonische Immobilien und integrierte Resort-Konzepte sichern eine Top-Marktstellung. Wichtige Konkurrenten: Caesars, Wynn, Las Vegas Sands. USP: breite Resort-Pipeline, Omnichannel-Angebot und Partnerschaften im Online-Sportwettenmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei MGM Resorts damit auf -26,90 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MGM Resorts Aktie damit um -10,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MGM Resorts eine positive Entwicklung von +5,46 % erlebt.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,40 % geändert.

MGM Resorts Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,35 % 1 Monat -20,12 % 3 Monate -26,90 % 1 Jahr +13,10 %

Informationen zur MGM Resorts Aktie

Stand: 24.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 252 Mio. MGM Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,36 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Flutter Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die MGM Resorts Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur MGM Resorts Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.