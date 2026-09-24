Zuschlagen? Bei dieser US-Rüstungsaktie ist der Boden jetzt drin!

Während bei deutschen und europäischen Rüstungskonzernen die Zweifel wachsen, ob die rekordhohen Auftragsbestände tatsächlich so schnell wie von Investoren erhofft in höhere Umsätze und Gewinne transformiert werden können, begeben sich Investoren bei US-Verteidigungsaktien vor den Midterm-Wahlen Anfang November in Sicherheit. Dort deutet nämlich alles auf einen Mehrheitswechsel sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat hin. Das unter der Trump-Regierung stark gestiegene Verteidigungsbudget könnte dann vor Kürzungen stehen.

Rüstungsaktien befinden sich schon seit Monaten im Konsolidierungsmodus. Davon können vor allem Anlegerinnen und Anleger deutscher Verteidigungskonzerne, wie Hensoldt , Renk und Rheinmetall , die auch am Donnerstag unter erheblichem Verkaufsdruck stehen, ein Lied singen. Doch auch US-Rüstungswerte tun sich trotz des anhaltenden Iran-Krieges zunehmend schwer.



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... doch bei Howmet Aerospace könnte der Boden schon drin sein!

Während bei vielen Anteilen aus der Branche noch keine Bodenbildung in Sicht ist, so ringt beispielsweise Rheinmetall weiterhin mit der Marke von 1.000 Euro, hat eine Aktie den anhaltenden Kursverfall bereits stoppen können – es ist der Hersteller von Flugzeug- und Turbinenbauteilen Howmet Aerospace. Trotz angeschlagenen Chartbilds könnte hier jetzt eine Einstiegschance vorliegen.

Fast makelloser Aufwärtstrend dank hohem Unternehmenswachstum

Übergeordnet befindet sich die Howmet-Aerospace-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend. Vor allem in den vergangenen 3 Jahren ging es fast wie mit dem Lineal gezogen nach oben. Gegenwärtig steht eine Gesamtrendite (Kursgewinne + Dividende) von rund 404 Prozent zu Buche gegenüber einem Plus von etwa 86 Prozent im US-Gesamtmarktindex S&P 500.

Unterstützt wird der starke Kursanstieg durch ein starkes Umsatz- sowie Gewinnwachstum, welches zusätzlich durch eine Margenexpansion angetrieben wird, nachdem sich das Unternehmen in den Jahren zuvor von margenschwachen Geschäftsteilen getrennt hatte und sich gleichzeitig mit dem Erwerb der Befestigungstochter von Werkzeughersteller Stanley Black & Decker verstärkt hat.

Scharfe Korrektur nach technisch unbestätigten Rekordnotierungen

Auch in den vergangenen 12 Monaten ging es zuverlässig bergauf. Zwar kam es immer wieder zu zwischenzeitlichen Rücksetzern, diese konnten aber an der 50-Tage-Linie aufgefangen werden. Noch vor wenigen Wochen kletterte die Aktie erstmals auf ein Allzeithoch über 300 US-Dollar.

Damit war Howmet Aerospace aber erstens an der Aufwärtstrendoberkante angelangt und zweitens waren die Rekordnotierungen technisch nicht bestätigt, denn sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD lagen zu diesem Zeitpunkt bereits bearishe Divergenzen vor. Es folgte eine Trendwende zunächst bis zur Abwärtstrendunterkante.

Das jedoch ging mit dem Unterschreiten der 50-Tage-Linie einher, die nicht mehr zeitnah zurückerobert werden konnte. Damit wurde eine in den Monaten zuvor zuverlässige Unterstützung aufgegeben. Es folgte rasch eine Trendverschärfung und eine Korrektur in Richtung der 200-Tage-Linie. Dort setzte zwar ein Rebound ein, der nicht nachhaltig war. In den vergangenen Tagen hat das Papier erst bei 225 US-Dollar Halt gefunden. Damit stehen gegenüber den Rekordnotierungen Verluste von mehr als einem Viertel zu Buche.

Jetzt ist alles da, was es für eine Gegenbewegung braucht

Wenngleich das Chartbild dadurch stark angeschlagen ist, liegt jetzt die Chance auf eine Gegenbewegung vor, die sogar in eine dauerhafte Trendwende und damit die Wiederaufnahme des langfristigen Aufwärtstrends münden könnte. Grundlage für diese These sind die kurzfristigen bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren.

Sowohl der RSI als auch der MACD konnten sich in den zurückliegenden Wochen gegen der Abwärtstrend der Aktie steigern. Dabei gelang es dem RSI den überverkauften Bereich zu verlassen, während der MACD sich zumindest über seine Signallinie steigern konnte. Das zeigt zwar einen weiterhin intakten Abwärtstrend an, doch nach scharfen Korrekturen sind solche Crossings für Gegenbewegungen oft schon ausreichend.

Fällt die Aktie daher nicht unter 225 US-Dollar, was eine Ausweitung der Korrektur in den Bereich um 200 US-Dollar bedeuten dürfte, besteht jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Erholung bis mindestens 250 US-Dollar, wo neben einem Horizontalwiderstand auch die 200-Tage-Linie lauert. Sollte dieser Bereich zurückerobert werden können, dürfte das die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends bedeuten. Weitere prozyklische Kaufsignale lägen dann oberhalb der 50-Tage-Linie bei rund 265 US-Dollar vor. Hierfür ist zwar eine große Kraftanstrengung nötig, doch die ersten Schritte sind bereits gemacht.

Fazit: Aktie hoch bewertet, ihren Preis aber durchaus wert – Kaufen!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Howmet Aerospace ein zweischneidiges Schwert, denn trotz der jüngsten Korrektur steht für 2026 noch immer ein KGVe von 42,3 zu Buche, was weit über dem Durchschnitt der Rüstungsbranche liegt. Auch gegenüber dem 5-Jahres-Mittel handelt das Papier mit einem Aufschlag von knapp 15 Prozent. Das wird teilweise jedoch relativiert durch ein mit 1,4 vergleichsweise günstiges Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis, das damit um 7 beziehungsweise 12 Prozent unter dem Branchen- und 5-Jahres-Mittel liegt.

Ein weiteres gewichtiges Argument für die Aktie ist aus fundamentaler Perspektive außerdem der starke operative Cashflow, der in den zurückliegenden 12 Monaten erstmals deutlich über 2 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Das zeigt gemeinsam mit der EBITDA-Marge von über 30 Prozent die operative Exzellenz des Unternehmens an und rechtfertigt einen Bewertungsaufschlag gegenüber dem Rest der Branche. Antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger können hier jetzt zugreifen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Howmet Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 198,8USD auf Tradegate (24. September 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.





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