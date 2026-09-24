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    Schweizerische Nationalbank belässt Leitzins bei null Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • SNB belässt Leitzins erneut bei null Prozent
    • Inflationsprognose steigt leicht auf 0,7 bis 0,8
    • SNB erwartet Wirtschaftswachstum von 1,5 bis 2,0
    Schweizerische Nationalbank belässt Leitzins bei null Prozent
    Foto: Schoening - picture alliance

    BERN (dpa-AFX) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins ein weiteres Mal bei null Prozent. Bei der Inflation erwartet sie nur minimal höhere Werte, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Die erneute Zinspause der SNB kommt nicht überraschend. Analysten hatten die Zinsentscheidung im Schnitt so erwartet, auch wenn andere große Notenbanken in den letzten Wochen die Zinsen angehoben hatten.

    Konkret werden nun für 2026, 2027 und 2028 Teuerungsraten zwischen 0,7 und 0,8 Prozent erwartet. Bislang hatten die Prognosen auf 0,6 bis 0,7 Prozent gelautet. Der mittelfristige Inflationsdruck habe gegenüber der letzten Lagebeurteilung nur leicht zugenommen, betonten die Währungshüter .

    Für die Schweizer Wirtschaft prognostiziert die SNB für das laufende Jahr zudem neu ein Wachstum von 1,5 bis 2,0 Prozent nach bislang rund 1 Prozent. Für 2027 werden weiterhin rund 1,5 Prozent vorhergesagt.

    Die SNB ist zudem nach wie vor bereit, "bei Bedarf" am Devisenmarkt aktiv zu sein. Die Wortwahl wurde aber erneut leicht angepasst. Im Juni war noch von einer "bei Bedarf erhöhten Bereitschaft" die Rede gewesen./rw/gab/AWP/jkr

    Banca naziunala svizra

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    ISIN:CH0001319265WKN:852243
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banca naziunala svizra Aktie

    Die Banca naziunala svizra Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 3.325 auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banca naziunala svizra Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Banca naziunala svizra zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.





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