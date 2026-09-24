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    Wegen Übernahmeangebot durch Uber

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    Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten

    Für Sie zusammengefasst
    • Östberg bleibt trotz Uber-Übernahmeangebot Chef
    • Sein Rücktritt bis März 2027 ist damit vom Tisch
    • Östbergs Vertrag läuft regulär bis April 2029
    Wegen Übernahmeangebot durch Uber - Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero muss sich nun doch keinen neuen Chef suchen. Angesichts des Übernahmeangebots durch den Konkurrenten Uber bleibt Delivery-Lenker Niklas Östberg weiter im Amt, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

    Der Mitgründer und langjährige Chef des Berliner Lieferdienstes hatte noch im Mai angekündigt, seinen Posten bis Ende März 2027 abzugeben. Nun seien Östberg und der Aufsichtsrat übereingekommen, dass der Manager über das Datum hinaus seinen bisherigen Job bei Delivery Hero machen soll.

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    Durch das laufende Übernahmeangebot durch den US-Konkurrenten habe sich die Situation der Gesellschaft "grundlegend geändert", begründeten die Berliner die Entscheidung. Östbergs Vertrag läuft den Angaben zufolge regulär noch bis zum 30. April 2029./tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 31.038 auf Ariva Indikation (24. September 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +80,92 %/+1.232,24 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Risikoabschlag der Delivery-Hero-Aktie im Zusammenhang mit dem Uber-Angebot zu 41,50 Euro und ausstehenden Kartellfreigaben. Anleger erwarten, dass erste Genehmigungen den Abschlag verringern könnten; zugleich wird betont, dass die Bewertung auch ohne Übernahme mittelfristig tragfähig sein könnte. Hohe Xetra-Umsätze bei kaum verändertem Kurs werden als mögliches institutionelles Positionieren interpretiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Delivery Hero eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Wegen Übernahmeangebot durch Uber Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten Der Essenslieferant Delivery Hero muss sich nun doch keinen neuen Chef suchen. Angesichts des Übernahmeangebots durch den Konkurrenten Uber bleibt Delivery-Lenker Niklas Östberg weiter im Amt, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. …
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