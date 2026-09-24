Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten

Also laut Angebotsunterlage brauchen sie insgesamt 14 behördliche Genehmigungen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Davon bezieht sich die Hälfte (7) auf die Asset-Erwerber-Transaktion (Verkauf bestimmter Geschäftsbereiche und/oder anderer Vermögenswerte der Delivery Hero-Gruppe in insgesamt 14 Märkten).

Details finden sich in der Angebotsunterlage in Kap. 11 (ab S. 52)

https://www.delivering-value.com/de/erwerbsangebot





Bisher ist noch kein Vollzug einer dieser Angebotsbedingungen veröffentlicht worden. Aktuell läuft ja auch noch die Annahmefrist bis 5.11.26 und die weitere Annahmefrist dann voraussichtlich vom 11. bis 24.11.26.





Eine Anmeldung bei der EU konnte ich in deren Datenbank noch nicht finden.







