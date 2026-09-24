Wegen Übernahmeangebot durch Uber
Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten
- Östberg bleibt trotz Uber-Übernahmeangebot Chef
- Sein Rücktritt bis März 2027 ist damit vom Tisch
- Östbergs Vertrag läuft regulär bis April 2029
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero muss sich nun doch keinen neuen Chef suchen. Angesichts des Übernahmeangebots durch den Konkurrenten Uber bleibt Delivery-Lenker Niklas Östberg weiter im Amt, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Der Mitgründer und langjährige Chef des Berliner Lieferdienstes hatte noch im Mai angekündigt, seinen Posten bis Ende März 2027 abzugeben. Nun seien Östberg und der Aufsichtsrat übereingekommen, dass der Manager über das Datum hinaus seinen bisherigen Job bei Delivery Hero machen soll.
Durch das laufende Übernahmeangebot durch den US-Konkurrenten habe sich die Situation der Gesellschaft "grundlegend geändert", begründeten die Berliner die Entscheidung. Östbergs Vertrag läuft den Angaben zufolge regulär noch bis zum 30. April 2029./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 31.038 auf Ariva Indikation (24. September 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +80,92 %/+1.232,24 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Interessant finde ich auch, dass in den letzten 3 Monaten durchschnittlich auf Xetra weiterhin ca. 300 Mio. Aktien gehandelt wurden. Im Grunde nicht wesentlich weniger als zuvor. Angediente Aktien werden dabei nicht erfasst. Und das obwohl der Kurs kaum bewegt.
Also laut Angebotsunterlage brauchen sie insgesamt 14 behördliche Genehmigungen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Davon bezieht sich die Hälfte (7) auf die Asset-Erwerber-Transaktion (Verkauf bestimmter Geschäftsbereiche und/oder anderer Vermögenswerte der Delivery Hero-Gruppe in insgesamt 14 Märkten).