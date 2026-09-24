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    20 Prozent mehr Graphit

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    EcoGraf deckt massives Optimierungspotenzial für Epanko auf

    EcoGraf könnte Epanko-Mine um 20 % auf 87.600 Tonnen Graphit jährlich ausbauen und zugleich die Kosten senken – das stärkt Margen, Finanzierung und die integrierte Anodenstrategie.

    20 Prozent mehr Graphit - EcoGraf deckt massives Optimierungspotenzial für Epanko auf

    20% mehr Ausstoß bei sinkenden Kosten: EcoGraf Limited (ASX: EGR / FSE: FMK / WKN: A2PW0M) steigert die Wirtschaftlichkeit des Epanko-Graphitprojekts in Tansania signifikant. Eine neue Value-Engineering-Studie belegt das Potenzial, die Jahresproduktion in Phase 1 um 20 Prozent auf 87.600 Tonnen Graphitkonzentrat auszubauen. Zugleich sinken die prognostizierten C1-Kosten im ersten Jahrzehnt um 5,8 Prozent auf 512,3 USD/t, was die operativen Margen zum Produktionsstart spürbar stärkt.

    Pufferdeckt Upgrade ab und stärkt Anoden-Pläne: Dank bestehender Designreserven erfordert das Durchsatz-Plus lediglich Modifikationen von 12 Mio. USD, die durch den 22-Mio.-Dollar-BFS-Puffer voll abgedeckt sind. Die erweiterte Rohstoffbasis dient als Hebel für die geplante 25.000-Tonnen-Anlage für HFfree®-Anodenmaterial – ein klarer Werttreiber, dessen NPV- und IRR-Effekte derzeit mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank (EIB) final quantifiziert werden.

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    20 Prozent mehr Graphit: EcoGraf deckt massives Optimierungspotenzial für Epanko auf

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    20 Prozent mehr Graphit EcoGraf deckt massives Optimierungspotenzial für Epanko auf Ein wichtiger Erfolg für EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK): Die jüngste Value-Engineering-Überprüfung für das Epanko-Graphitprojekt in Tansania liefert starke Argumente für eine noch rentablere Entwicklung. Die Studie zeigt das klare Potenzial, die geplante Produktionskapazität der ersten Phase um 20 Prozent auf 87.600 Tonnen Graphitkonzentrat pro Jahr zu steigern.

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