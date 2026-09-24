20 Prozent mehr Graphit
EcoGraf deckt massives Optimierungspotenzial für Epanko auf
EcoGraf könnte Epanko-Mine um 20 % auf 87.600 Tonnen Graphit jährlich ausbauen und zugleich die Kosten senken – das stärkt Margen, Finanzierung und die integrierte Anodenstrategie.
20% mehr Ausstoß bei sinkenden Kosten: EcoGraf Limited (ASX: EGR / FSE: FMK / WKN: A2PW0M) steigert die Wirtschaftlichkeit des Epanko-Graphitprojekts in Tansania signifikant. Eine neue Value-Engineering-Studie belegt das Potenzial, die Jahresproduktion in Phase 1 um 20 Prozent auf 87.600 Tonnen Graphitkonzentrat auszubauen. Zugleich sinken die prognostizierten C1-Kosten im ersten Jahrzehnt um 5,8 Prozent auf 512,3 USD/t, was die operativen Margen zum Produktionsstart spürbar stärkt.
Pufferdeckt Upgrade ab und stärkt Anoden-Pläne: Dank bestehender Designreserven erfordert das Durchsatz-Plus lediglich Modifikationen von 12 Mio. USD, die durch den 22-Mio.-Dollar-BFS-Puffer voll abgedeckt sind. Die erweiterte Rohstoffbasis dient als Hebel für die geplante 25.000-Tonnen-Anlage für HFfree®-Anodenmaterial – ein klarer Werttreiber, dessen NPV- und IRR-Effekte derzeit mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank (EIB) final quantifiziert werden.
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20 Prozent mehr Graphit: EcoGraf deckt massives Optimierungspotenzial für Epanko auf
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