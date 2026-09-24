Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +0,97 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.344,79 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +1,17 %, Henkel VZ +1,13 %, Deutsche Telekom +1,02 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,74 %, BMW -1,95 %, Infineon Technologies -1,64 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:24) bei 31.026,86 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: AUTO1 Group +1,37 %, Salzgitter +1,21 %, PUMA +1,10 %
Flop-Werte: RENK Group -3,54 %, Deutz -3,13 %, HENSOLDT -2,89 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:34) bei 3.982,81 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +1,02 %, Siemens Healthineers +0,86 %, Carl Zeiss Meditec +0,59 %
Flop-Werte: Verbio -5,35 %, HENSOLDT -2,89 %, PVA TePla -2,88 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.291,42 PKT und verliert bisher -0,04 %.
Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +1,81 %, Wolters Kluwer +1,07 %, BBVA +1,03 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,91 %, Rheinmetall -2,74 %, BMW -1,95 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:14) bei 6.927,47 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Palfinger +2,84 %, OMV +1,55 %, voestalpine +1,48 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,15 %, DO & CO -0,75 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.916,05 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +0,66 %, Geberit +0,63 %, Lonza Group +0,57 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -2,32 %, Zurich Insurance Group -1,99 %
Der SE 30 steht bei 3.292,18 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,12 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,74 %, Securitas Shs(B) +0,64 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,30 %, Sandvik -1,15 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.785,00 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,11 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,03 %, Coca-Cola HBC +0,98 %
Flop-Werte: Allwyn -2,44 %, Viohalco -0,94 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,78 %
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