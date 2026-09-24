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    Aufnahme des Handels unter dem neuen ASX-Code „EAU“

    Aufnahme des Handels unter dem neuen ASX-Code „EAU“
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

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    ASX-MITTEILUNG | 2. September 2026 | ASX:C1X | IRW-Press |EAU Lithium Limited (ASX: EAU) (das Unternehmen) teilt mit, dass die Wertpapiere des Unternehmens mit Wirkung zum heutigen Mittwoch, dem 2. September 2026, den Handel unter dem neuen ASX-Code „EAU“ aufgenommen haben. Dieser ersetzt den bisherigen Code „C1X“.

     

    Durch diese Änderung ergeben sich keine Änderungen an der ACN des Unternehmens, dem ausgegebenen Kapital oder den Beteiligungsverhältnissen. Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen; bestehende Beteiligungen werden automatisch unter dem neuen Code ausgewiesen.

     

    Diese Mitteilung wurde vom Board von EAU Lithium Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Australien und Bolivien

     

    Jacinta Martino

    Investor Relations

    Jacinta.martino@eaulithium.com

     

    Deutschland und Europa

     

    Matthew Reynolds

    Investor Relations

    investors@eaulithium.com

     

    NUR FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH

     

    Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03130529-6A1341 ...



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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die EAU Lithium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,66 % und einem Kurs von 0,080EUR auf Frankfurt (24. September 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.




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