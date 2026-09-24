Frequentis erreicht 2026 drei wichtige ESG-Meilensteine

Frequentis baut im Jahr 2026 seine Nachhaltigkeitsleistung mit drei wichtigen ESG-Meilensteinen weiter aus: der Verbesserung des EcoVadis-Nachhaltigkeitsratings von Bronze auf Silber, der offiziellen EMAS-Registrierung für den Firmensitz in Wien sowie der Auszeichnung mit dem staatlichen Gütezeichen für familienfreundliche Arbeitsbedingungen.

Wien (IRW-Press/24.09.2026) - * Das EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating bringt eine Verbesserung von Bronze auf Silber; damit ist Frequentis unter den besten 15 % der weltweit bewerteten Unternehmen * Die offizielle Registrierung im Rahmen des EU-Umweltmanagementsystems (EMAS) unterstreicht die transparente Unternehmensführung und kontinuierliche Verbesserung der Frequentis AG * Als Anerkennung für ihr Engagement bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhält die Frequentis AG das staatliche Gütezeichen "familienfreundlicher Arbeitgeber"

"Diese wichtigen Erfolge zeigen, dass Nachhaltigkeit bei Frequentis weit über Umweltaspekte hinausgeht. Sie ist in der Art und Weise verankert, wie wir unsere Geschäftstätigkeit führen, mit Lieferanten zusammenarbeiten und unsere Mitarbeiter:innen unterstützen", sagt Monika Haselbacher, Chief Operating Officer bei Frequentis. "Das zeigt unser Engagement für kontinuierliche Verbesserung und langfristige Wertschöpfung für Kunden, Mitarbeiter:innen, Investor:innen und die Gesellschaft."

Bei der EcoVadis-Bewertung erzielte Frequentis 78 von 100 Punkten und zählt damit zu den besten 15 % der weltweit bewerteten Unternehmen. Das Ergebnis spiegelt Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung wider. Das Rating gewinnt zunehmend an Bedeutung für Kunden, Geschäftspartner, Investor:innen und weitere Stakeholder.

Die offizielle EMAS-Registrierung der Frequentis AG nach externer Umweltvalidierung belegt darüber hinaus das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolles Umweltmanagement. EMAS, das Eco-Management and Audit Scheme der Europäischen Union, ist ein anspruchsvolles Umweltmanage-ment-Instrument, das auf die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung abzielt und durch nachgewiesene Rechtskonformität sowie eine transparente Umweltberichterstattung unterstützt wird.

Die Auszeichnung mit dem Zertifikat "berufundfamilie", einem staatlichen Gütesiegel der Republik Österreich, bestätigt, dass die Frequentis AG Maßnahmen und Rahmenbedingungen bietet, die Mitarbeiter:innen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen. Damit wird das umfassende Bekenntnis des Unternehmens zu attraktiven, fairen und verantwortungsvollen Arbeitsbedingungen weiter gestärkt.