Horion und DisplayNote gehen eine Partnerschaft ein, um ein noch nahtloseres Meeting-Erlebnis auf interaktiven Displays zu ermöglichen

SHENZHEN, China, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Horion, ein globaler Anbieter professioneller interaktiver Display-Lösungen, gab heute seine Partnerschaft mit DisplayNote bekannt, der „Experience Layer"-Lösung für gemeinsam genutzte Besprechungs- und Lernräume. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden der DisplayNote Launcher und die interaktiven Flachbildschirme (IFPDs) von Horion kombiniert, um eine integrierte Lösung für Besprechungsräume zu schaffen, die Besprechungen einfacher und intuitiver gestaltet.

Durch diese Partnerschaft wird der DisplayNote Launcher auf den interaktiven Displays von Horion verfügbar, wodurch der Zugriff auf Konferenz-, Kalender- und Kollaborationstools vereinfacht wird

Mit dem DisplayNote Launcher können Nutzer direkt über das Horion-Display auf unterstützte Konferenzanwendungen, Raumkalender und häufig verwendete Tools zugreifen. Besprechungspläne können innerhalb der Launcher-Oberfläche angezeigt werden, während der Zugriff auf Besprechungen mit nur einem Tastendruck den Nutzern ermöglicht, Anrufe mit weniger Schritten zu starten oder daran teilzunehmen.

Gemeinsam sorgen Horion und DisplayNote für eine stärkere Integration von Hardware und Software in ein einheitliches Konferenzraum-Erlebnis. Dadurch unterstützen sie Unternehmen dabei, den Aufwand bei der Einrichtung zu reduzieren und den Nutzern einen einheitlichen Zugang zu den benötigten Tools zu ermöglichen.

„Durch die Kombination des DisplayNote Launchers mit den IFPDs von Horion schaffen wir ein stärker integriertes und intuitiveres Erlebnis für moderne Besprechungsräume", sagte Ryan, globaler Leiter für Vertrieb und Marketing bei Horion. „Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, Technologien für die Zusammenarbeit benutzerfreundlicher und zugänglicher zu gestalten."

„Ein hervorragendes Erlebnis in Besprechungsräumen hängt davon ab, dass Hardware und Software nahtlos zusammenwirken", sagte Ed, Geschäftsführer von DisplayNote. „Indem wir die Experience-Ebene von DisplayNote in die interaktiven Displays von Horion integrieren, können wir dafür sorgen, dass sich die Technologie im Raum für die Nutzer einfacher und natürlicher anfühlt. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Horion weiter auszubauen und auf unser langfristiges Ziel hinzuarbeiten, Reibungsverluste in Besprechungsräumen zu beseitigen."

Die integrierte Konferenzraumlösung richtet sich an Unternehmen, die ein intuitiveres und besser verwaltbares Konferenzerlebnis in unternehmensweiten und professionellen Umgebungen anstreben.

Informationen zu Horion

Horion ist ein weltweit tätiger Anbieter von professionellen interaktiven Display- und Kollaborationslösungen. Das Unternehmen entwickelt integrierte Hardware- und Softwareprodukte, die darauf ausgelegt sind, Kommunikation, Teamarbeit und digitale Interaktion in beruflichen Umgebungen weltweit zu unterstützen.

Informationen zu DisplayNote

DisplayNote ist die Erlebnisplattform für gemeinsam genutzte Besprechungs- und Lernräume und bietet Softwarelösungen für den Zugang zu Besprechungsräumen, die drahtlose Zusammenarbeit sowie die Verwaltung gemeinsam genutzter Räume.

Weitere Informationen zum Horion finden Sie unter: global.horion.com

Besuchen Sie uns unter:

LinkedIn

Facebook

YouTube

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/horion-und-displaynote-gehen-eine-partnerschaft-ein-um-ein-noch-nahtloseres-meeting-erlebnis-auf-interaktiven-displays-zu-ermoglichen-302888767.html