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    Zinsen explodieren - der "versteckte" Aktien-Bärenmarkt hat begonnen!

    Dieser "heimliche Bärenmarkt" der meisten US-Aktien (vor allem aus dem Bereich Konsum) wird kaschiert durch die US-Indizes, die gestern sogar ein Allzeithoch erreicht hatten

    Gestern der größte Anstieg der Zinsen seit dem Liberation Day, die Trump-Regierung mit zunehmendem Kontrollverlust - und die meisten Aktien sind bereits im Bärenmarkt! Dieser "heimliche Bärenmarkt" der meisten US-Aktien (vor allem aus dem Bereich Konsum) wird kaschiert durch die US-Indizes, die gestern sogar ein Allzeithoch erreicht hatten. Aber unter der Oberfläche brodelt es gewaltig: denn wenn Trump und Bessent es nicht schaffen, den Anstieg der Zinsen zu stoppen, droht Unheil für die Wall Street! Die luftigen Höhen der US-Indizes werden nur noch durch die KI-Euphorie gehalten - aber wenn dieser Pfeiler wegbrechen sollte, kommt die Statik schnell ins Rutschen. Kann Trump noch einmal ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, nachdem seine Umfragewerte ein neues Tief erreichen und die Republikaner vor den US-Zwischenwahlen in Panik geraten? Für diese Panik spricht auch das geplante Exportverbot für Diesel..

     

    Das Video "Zinsen explodieren - der "versteckte" Aktien-Bärenmarkt hat begonnen!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Zinsen explodieren - der "versteckte" Aktien-Bärenmarkt hat begonnen! Gestern der größte Anstieg der Zinsen seit dem Liberation Day, die Trump-Regierung mit zunehmendem Kontrollverlust - und die meisten Aktien sind bereits im Bärenmarkt!
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