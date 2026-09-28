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    Bonus&Sicherheit

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    EuroStoxxx50- und S&P500-Zertifikate mit fixen Zinsen und hohen Puffern

    Mit den neuen Bonus&Sicherheit-Zertifikaten können Anleger in den nächsten drei Jahren auch dann positive Renditen erwirtschaften, wenn die beiden Aktienindizes mehr als die Hälfte ihrer aktuellen Werte verlieren.

    Nachdem der europäische Blue Chip-Index EuroStoxx50 und der breit gestreuten US-S&P500-Index noch Mitte August 2026 auf Höchstständen notierten, konnten sich in den vergangenen Wochen nicht der weltweiten Korrektur der Aktienmärkte entziehen. Dennoch befinden sich die beiden Leitindizes auf Sicht der vergangenen 12 Monaten noch mit etwas mehr als 15 Prozent im Plus.

    Investoren, die mit Hilfe der beiden Aktienindizes auch dann hohe Renditen erwirtschaften wollen, wenn sich die generell positive Kursentwicklung an den Börsen nicht weiter fortsetzt oder von einer kräftigen Korrektur unterbrochen wird, könnte eine Investition in Strukturierte Anlageprodukte, wie die neuesten Ausgaben der von der RBI angebotenen Europa/Bonus&Sicherheit-Zertifikate interessant sein. Mit diesen Zertifikaten können Anleger in den nächsten drei Jahren sogar dann Gewinne erzielen, wenn der europäischen EuroStoxx50- und der S&P500-Index mehr als die Hälfte ihrer Werte verlieren.

    4,85% Zinsen und 51% Sicherheitspuffer

    Die am 16.10.26 festgestellten Schlusskurse des EuroStoxx50-Index und des S&P500-Index werden als Startwerte für das RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat 6 (ISIN: AT0000A3X081) festgeschrieben. Bei 49 Prozent der Startwerte werden sich die Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der beiden Aktienindizes erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 19.10.27, einen Zinskupon von 4,85 Prozent gutgeschrieben.

    Notieren beide Aktienindizes während des gesamten Beobachtungszeitraumes (19.10.26 bis 16.10.29) immer oberhalb der 49-Prozent-Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 100 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Berührt oder unterschreitet innerhalb der Beobachtungsperiode ein Index die Barriere, dann wird das Zertifikat gemäß der tatsächlichen prozentuellen Wertentwicklung des Index mit der schlechteren Wertentwicklung im Vergleich zum Startwert – maximal mit 100 Prozent - zurückbezahlt.

    4,25% Chance und 61% Sicherheitspuffer

    Das gleich lange laufende und identisch funktionierende RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikat 4, (ISIN: AT0000A3X073) bietet mit der Barriere bei 39 Prozent der Startwerte einen hohen Sicherheitspolster von 61 Prozent. Als Gegengeschäft für diesen hohen Sicherheitspuffer ermöglicht dieses Zertifikat „nur“ eine Jahresverzinsung von 4,25 Prozent.

    Die RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikate, fällig am 18.10.29 können noch bis zum 15.10.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Mit den neuen RBI-Europa/USA Bonus&Sicherheit-Zertifikaten können Anleger in den nächsten drei Jahren auch dann positive Renditen erwirtschaften, wenn die beiden Aktienindizes mehr als die Hälfte ihrer aktuellen Werte verlieren.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Bonus&Sicherheit EuroStoxxx50- und S&P500-Zertifikate mit fixen Zinsen und hohen Puffern Chance auf Seitwärtsrenditen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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