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    WDH

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    Schneider Electric will bulgarische Shelly Group übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schneider Electric plant Shelly-Übernahme
    • Angebot: 70 Euro je Aktie, 95 Prozent nötig
    • Zukauf stärkt Schneider im Smart-Home-Markt
    WDH - Schneider Electric will bulgarische Shelly Group übernehmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Tippfehler im 2. Satz behoben: Übernahmeangebot )

    PARIS (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Schneider Electric steht vor der Übernahme der bulgarischen Shelly Group. Die Franzosen wollen für den Hersteller von intelligenten Elektro-Geräten (smart devices) ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 70 Euro je Aktie unterbreiten, wie beide Firmen am Donnerstag verkündeten. Beide Unternehmen unterzeichneten dazu eine entsprechende Vereinbarung. Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens ist jedoch, dass Schneider Electric am Ende mindestens 95 Prozent direkt oder mittelbar an Shelly halten wird.

    Über einen möglichen Deal hatte zuvor bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Demnach entspricht der Angebotspreis von 70 Euro einer Bewertung von knapp 1,3 Milliarden Euro. Bereits im Juli hatte Shelly Übernahmegespräche mit Schneider Electric bestätigt, damals noch mit offenem Ausgang. Der Zukauf passt zur Strategie der Franzosen, die ihren Umsatz mit sogenannten Smart-Home-Geräten weiter steigern wollen.

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    Die Shelly Group ist im Bereich Internet der Dinge (IoT) tätig, einem System vernetzter Produkte, die eine automatisierte Steuerung im Haushalt ermöglichen. Zum Angebot der Bulgaren gehören laut Unternehmenswebsite unter anderem intelligente Sensoren, Beleuchtungssysteme und smarte Steckdosen. Die Aktien von Shelly sind an der bulgarischen Börse in Sofia notiert, aber auch in Frankfurt. im SDax. Größte Anteilseigner sind laut Bloomberg die Mitgründer Dimitar Stoyanov Dimitrov und Svetlin Iliev Todorov./tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 294,4 auf Tradegate (24. September 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 352,00EUR was eine Bandbreite von +12,04 %/+19,50 % bedeutet.





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