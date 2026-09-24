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    AKTIE IM FOKUS

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    Henkel steigen nochmal an 50-Tage-Linie - Zahlen von H.B.Fuller

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel-Aktien steigen erneut zur 50-Tage-Linie
    • US-Rivale H.B. Fuller sorgt für frischen Wind
    • Bessere Preise und höhere Bruttomarge überzeugen
    AKTIE IM FOKUS - Henkel steigen nochmal an 50-Tage-Linie - Zahlen von H.B.Fuller
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Henkel sind am Donnerstag mit bis zu 1,6 Prozent Kursplus nochmals an ihre 50-Tage-Linie gestiegen. Hier war die jüngste Erholung der Papiere der Düsseldorfer bereits am Dienstag abgeebbt.

    Für frischen Wind sorgten die Geschäftszahlen des US-Branchenrivalen H.B.Fuller , dessen Papiere nachbörslich gut ein halbes Prozent zulegten.

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    UBS-Experte Guillaume Delmas sah beim US-Konzern eine bessere Preisentwicklung als im Vorquartal und eine deutliche Steigerung der Bruttomarge. Er zog daraus positive Rückschlüsse auf das Geschäft der Deutschen./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 44,20 auf Tradegate (23. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -5,21 %/+8,14 % bedeutet.





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