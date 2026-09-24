Kleines Euroland lässt den DAX locker hinter sich!

Bulgarien ist seit dem Euro-Beitritt am 01. Januar plötzlich im Fokus der Anleger. Das Land hat deutlich weniger Schulden als viele europäische Staaten, wächst schneller als Deutschland und die Börse in Sofia erreicht neue Höchststände. Doch ist Bulgarien wirklich der nächste große Investmentmarkt – oder lauern Risiken?

Für 2026 sagt die EU-Kommission für Bulgarien 2026 ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent voraus. Die Prognose für Deutschland beträgt gerade einmal 0,6 Prozent. Damit wächst die bulgarische Wirtschaft mehr als viermal so schnell.

Der SOFIX bietet einige spannende Unternehmen. Eines davon ist Shelly, ein Smart-Home-Anbieter. Schneider Elecric hat hier zugeschlagen und verkündete am Donnerstag, dass Unternehmen gekauft zu haben.

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In dieser Folge von Börse Baby sprechen Krischan Orth und Ingo Kolf über Bulgariens Wirtschaftsboom, die Chancen für Investoren, spannende Unternehmen und warum gerade jetzt internationale Anleger den Markt entdecken.

Außerdem geht es um die Risiken kleiner Börsen: geringe Handelsvolumen, hohe Schwankungen und die Frage, ob Anleger eher auf Einzelaktien oder einen ETF setzen sollten. Jetzt reinhören!

Neue Folgen von Börse, Baby! gibt es jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag überall dort, wo es Podcasts gibt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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