🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group

    Börse, Baby!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kleines Euroland lässt den DAX locker hinter sich!

    Halb so hoch verschuldet und ein doppelt so hohes Wirtschaftswachstum, wie Deutschland: der bulgarische SOFIX stellt den DAX in den Schatten!

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Kleines Euroland lässt den DAX locker hinter sich!
    Foto: Silvia Stammer - dpa-tmn

    Für 2026 sagt die EU-Kommission für Bulgarien 2026 ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent voraus. Die Prognose für Deutschland beträgt gerade einmal 0,6 Prozent. Damit wächst die bulgarische Wirtschaft mehr als viermal so schnell. 

    Bulgarien ist seit dem Euro-Beitritt am 01. Januar plötzlich im Fokus der Anleger. Das Land hat deutlich weniger Schulden als viele europäische Staaten, wächst schneller als Deutschland und die Börse in Sofia erreicht neue Höchststände. Doch ist Bulgarien wirklich der nächste große Investmentmarkt – oder lauern Risiken?

    Der SOFIX bietet einige spannende Unternehmen. Eines davon ist Shelly, ein Smart-Home-Anbieter. Schneider Elecric hat hier zugeschlagen und verkündete am Donnerstag, dass Unternehmen gekauft zu haben. 

    ()

    In dieser Folge von Börse Baby sprechen Krischan Orth und Ingo Kolf über Bulgariens Wirtschaftsboom, die Chancen für Investoren, spannende Unternehmen und warum gerade jetzt internationale Anleger den Markt entdecken.

    Außerdem geht es um die Risiken kleiner Börsen: geringe Handelsvolumen, hohe Schwankungen und die Frage, ob Anleger eher auf Einzelaktien oder einen ETF setzen sollten. Jetzt reinhören!

    Neue Folgen von Börse, Baby! gibt es jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag überall dort, wo es Podcasts gibt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken
    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Kleines Euroland lässt den DAX locker hinter sich! Halb so hoch verschuldet und ein doppelt so hohes Wirtschaftswachstum, wie Deutschland: der bulgarische SOFIX stellt den DAX in den Schatten!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     